新界喇沙中學60周年鑽禧校慶啟動　舊生升任母校校長以愛承傳28載

創立於1965年的新界喇沙中學將迎來一甲子，同時亦迎來新校長盧國輝博士。盧校長是學校舊生，中五畢業後到美國升學，因緣際會返母校任教，至今已28個年頭。盧校長指小時候「讀書唔係太叻」，但學校從沒放棄自己，他期望能一直將這份愛承傳下去，讓一些自身條件不是太好的學生建立自信，將來再貢獻社會。



出席鑽禧校慶典禮的嘉賓一同將汽球爆破，慶祝新界喇沙中學成立60周年。（陳葦慈攝）

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鑽禧校慶「愛、承、傳」為題 節拍器象徵步伐前行

新界喇沙中學踏入鑽禧校慶，以「愛、承、傳」為主題，寓意用愛培育學生，薪火相傳。學校日前（7日）舉行校慶活動典禮，儀式以一段回顧學校60年的短片揭開序幕，再配合學生主演的短劇，細說學校歷史。劇中以節拍器象徵前人步伐，一直帶領學校成長；同時，每名學生都是一部獨立的節拍器，即使各人背景不同，節奏不同，但透過新界喇沙中學這個大家庭，最終都能步伐一致。

新界喇沙中學踏入鑽禧校慶，一眾教職員及舊生都返回學校一同見證歷史性時刻。（陳葦慈攝）

校慶典禮短劇以節拍器象徵學生是一部獨立的節拍器，即使各人節奏不同，但透過新界喇沙中學這個大家庭，最終都能步伐一致。（陳葦慈攝）

赴美升學因家事返港 返母校教書廿八載

盧國輝校長1986年於新界喇沙中學中五畢業，當時學校仍未設立預科，於是轉往美國繼續升學，修讀工程學位後攻讀碩士，期間父親猝然而逝，未能完成學業便匆忙返港。「成件事好機緣巧合，我讀中一嘅班主任周錫輝老師當時已經做咗校長，佢知道我響美國讀工程，比較熟悉電腦，於是就叫我試下教數學，同時一齊幫手設立電腦科。」盧校長很感恩能有這個機會，於是1996年由數學老師做起，同時完成博士學位，時至今日更擔任校長，繼續帶領學校發展。

盧國輝校長1996年由數學老師做起，邊教書邊完成博士課程，時至今日升任為母校校長，他期望能繼續帶領學校發展。（陳葦慈攝）

照顧每一位學生 相信學生起步遲不代表一定落後於人

回顧在新界喇沙中學的28年，盧校長坦言學校曾經歷艱難時刻，當時中一學生驟減，時任的曹紹民校長採取了一系列措施，重塑了校園的形象，重拾家長的信任，現時學校全級共有25班，超過800名學生。

「因為我係師兄，我成日都會同學生講，校長以前都坐過響呢度瞌眼瞓！」正因如此，學生對這位「師兄校長」敬重有加。盧校長表示，學校大部分學生來自基層，不少更是新移民，不諳廣東話，但學校不會因而忽略他們。盧舉例說，校慶典禮中負責舞蹈表演的一班學生，全部不是自小習舞，但參與了社福機構提供的舞蹈訓練後，於一個學界比賽擊敗多間傳統名校奪得冠軍，他期望學生不要小覷自己，起步遲，不代表一定落後於人。

校慶啟動禮中負責舞蹈表演的一班學生，全部不是自小習舞，但於一個學界比賽擊敗多間傳統名校奪得冠軍。（陳葦慈攝）

盧國輝校長期望自己可秉承學校的理念，做到「Enter to learn，Leave to serve」。（陳葦慈攝）

博士舊生因老師書籤鼓勵立志成為教師 學生能力不是成敗關鍵

盧國輝校長期望，自己可秉承學校的理念，做到「Enter to learn，Leave to serve」，首要是增強學生的英語及STEM能力，其次是安排多參與不同的比賽，擴闊視野。畢業生能成為母校校長，為師弟師妹豎立模範分享經驗，回饋學校，已屬難得，但原來新界喇沙中學還有另一名博士老師舊生梁文斌。

梁文斌2021年加入學校擔任化學及STEM教師，他指自己讀預科時答題技巧一般，沒太大信心可升大學，但當時老師常寫書籤鼓勵自己，令他有力量堅持下去，故當時已立志成為老師。

梁老師認為，學生的能力不是成敗的關鍵，又以《小王子》小說作譬喻，指每個學生都是獨一無二的，只要悉心栽培，都能茁壯成長。他解釋，新界喇沙中學的學生因家境問題，資源較少，所以學校的STEM教育策略是「STEM for all」，人人皆有機會，來年更會針對運用AI人工智能，讓學生能與時並進。

▼新界喇沙中學正念空間於校慶典禮日揭幕▼



學生珍惜學校給予機會 每名學生均獨一無二

此外，在校慶典禮擔任司儀及參演短劇的中三學生曾禮言與麥富權，很榮幸可為學校出一分力；麥同學是新移民，他指2022年來港升學，但一直找不到學位，後來輾轉來到新界喇沙中學終獲取錄，自己成績不是太好，但當時的校長很欣賞他做的3D模型，經常出言鼓勵，又教他不要隨波逐流，他認為學校很重視每一名學生，很感激能成為學校的一份子。至於曾同學則自稱口才不是太好，只是平日比較「多咀」，但老師仍願意給他機會，又花很多時間跟自己練習，最貼心是老師吩咐他一旦感覺緊張，就望著相熟老師，令他最終能順利完成。