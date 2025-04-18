《香港01》上海研學團　走進中國商飛C919生產線直擊組裝過程

《香港01》上海新質生產力研學團今日（17日）前往中國商飛參觀，一眾師生有難得機會走進C919客機的生產線，親身直擊飛機生產過程。參觀學生都是首次參觀飛機生產線，有學生表示對於能夠親身走進C919生產線感到新奇，對此感到興奮。另有學生形容國家自主研發的C919客機生產，「真係好勁」，對自己是中國人感到自豪。



《香港01》上海新質生產力研學團今日（16日）前往中國商飛參觀，考察C919生產線。

C919屬國家航天科技里程碑 已執飛上海至香港航線

C919大型客機是國家首款按照國際通行適航標準自行研制、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。機上最多可設有192個座位，航程可達5,555公里。2015年11月2日完成總裝下線，2017年5月5日成功首飛，2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，2022年12月9日全球首架交付，2023年5月28日完成首次商業飛行。

中國東方航空今年開始，啓用國產大型客機 C919 執飛上海虹橋至香港的往返航線，正式開啓在區域航線上的商業飛行任務。

《香港01》上海新質生產力研學團今日（16日）前往中國商飛參觀，考察C919生產線。萬鈞伯裘書院師生在中國商飛正門合照。

參觀C919生產線 學生受啟發立志成為機師、工程師

《香港01》上海新質生產力研學團今日（17日）前往中國商飛參觀，一眾師生有難得機會走進C919客機的生產線，認識飛機生產過程。

在中國商飛的工作人員帶領下，學生有機會參觀C919的生產線，上海商飛廠區內陳列四架具歷史意義的飛機：自主研製的運十、合資總裝的麥道、以及代工波音737的轉包生產機型，以及目前已在國內外交付投用的C909。

荃灣聖芳濟中學中二學生洪梓銘（左）及詹曜丞（右）於參觀中國商飛後受到啟發，分別有興趣成為工程師及機師。

荃灣聖芳濟中學中二生詹曜丞表示，參觀C919生產線後感到很新奇和激動，因為有機會目睹飛機的生產過程，見證中國航空由零到一的發展。他又稱，自小立志成為機師，今次參觀後更堅定志向。

另一名中二生洪梓銘表示，加上學校設有飛行模擬駕駛活動，讓他接觸航空知識，而今次更是首度參觀飛機生產線，對此感到興奮。他又指眼見產房內有許多年輕工程師，令他萌生日後成為工程師的念頭。

首度參觀大型工廠 學生感場面震撼自豪是中國人

萬鈞伯裘書院中四生江栢熙（左）和中三生郭逸聲（右），都是首次參觀大型工廠。

萬鈞伯裘書院中三生郭逸聲表示，「從未試過去大型工廠，覺得好震撼，見到新事物兩眼放光」。他續稱，能夠見證國家自主研發的C919客機，「好自豪是中國人，真係好勁」，希望將來有機會想親睹整個客機生產過程，又指參觀令他對航空、工程產生興趣。

中四生江栢熙亦指，今次是為了參觀C919生產線而參加交流團，亦是首次去飛機工廠參觀生產過程，「十分佩服客機設計製作」。他又稱，在參觀過程中，了解到一系列國家自主研發客機的歷史成就，以及對新質生產力有更深體會。

中國商飛以讓中國大飛機翱翔藍天為使命 獲國務院批准成立

中國商飛是國務院於2008年5月批准成立的國有企業，總部設於上海。

總部設於上海的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛），是國務院批准成立的國有企業，由多家中央及地方大型企業共同出資，包括中國航空工業、中國鋁業和中國寶武等。其業務涵蓋民用飛機的設計、研發、生產、試飛、銷售、租賃和售後服務，是國內民航飛機產業化發展的重要平台。

中國商飛自2008年5月成立以來，以「讓中國的大飛機翱翔藍天」為企業使命，目標是打造出可媲美波音與空中巴士的大型客機。現時旗下成功推出多款飛機型號，包括首款支線飛機ARJ21，以及備受矚目的單通道幹線飛機C919，亦有與中俄合資開發的遠程寬體飛機CR929。C919更於近年完成商業首飛，標誌著中國自製大型客機正式投入市場，成為繼美、歐之後，第三個擁有自主幹線飛機的地區。