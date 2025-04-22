01上海研學團｜荃灣聖芳濟中學訪北虹高中尋根　當地學生同遊交流

《香港01》主辦的「上海新質生產力研學團」第3日行程，荃灣聖芳濟中學前往姊妹學校上海音樂學院虹口區北虹高級中學（下稱北虹）參觀校史館、與當地學生交流和體驗課堂；而北虹高中學生連日來亦與隨團與香港學生一同參觀上海多個景點和兩所大學，互相交流一同學習。



北虹前身為聖芳濟學院 與荃灣聖芳濟同出一源

《香港01》上海研學團，荃灣聖芳濟中學前往姊妹學校北虹高級中學交流，並參觀學校的校史館、體驗當地學生的課堂。

荃灣聖芳濟中學副校長余明威分享稱，北虹與該校素有歷史淵源。1874年法國天主教在上海創辦北虹的前身聖芳濟學院，並於1884年遷至虹口，1953年更名為北虹中學。他表示，後來修士來港開辦大角咀聖芳濟書院以及荃灣聖芳濟中學；並以北虹校徽綠藍兩色分別作為香港兩所學校的校色。

余副校長表示，十多年前學校開始在上海尋根，發現北虹前身為聖芳濟學院，遂於2009年由時任校長臧文濠與北虹聯繫和展開交流，兩校後來締結為姊妹學校，滬港兩校學生互訪交流。

兩校互贈紀念品交流 參觀新落成校史館

《香港01》上海研學團，荃灣聖芳濟中學前往姊妹學校北虹高級中學交流。為紀念兩校情誼，荃灣聖芳濟中學製作一對分別印有兩校校舍的巨型青花骨瓷碟，兩校分別保留各自校舍的一款留念。當日由荃灣聖芳濟中學余明威副校長（右）致送予北虹高級中學校長沈涌（左）。

《香港01》上海研學團，荃灣聖芳濟中學前往姊妹學校北虹高級中學交流。北虹高級中學校長沈涌（左）向荃灣聖芳濟中學余明威副校長致送錦旗和紀念品。

當日荃灣聖芳濟中學師生抵達北虹後，獲北虹校長沈涌接待並致歡迎辭，並互贈紀念品。其中荃灣聖芳濟中學由副校長余明威代表，向北虹校長沈涌致送繪有北虹校舍特色鐘樓的巨型骨瓷碟，而荃灣聖芳濟中學另有同款繪有荃灣校舍巨型骨瓷碟留念。

《香港01》上海研學團，荃灣聖芳濟中學前往姊妹學校北虹高級中學交流，並參觀學校的校史館、體驗當地學生的課堂。

及後由北虹學生向到訪的荃灣聖芳濟學生致送該校紀念品並展開交流，然後一眾師生前往參觀最新落成的北虹校史館。館內高度還原學校最初的校長室以及教具，讓學生了解學校由最初著重教授學生機械技術，到後來重點發展學生文化、音樂、藝術等專長，著名校友包括內地著名主持人陳蓉、藝人孫儷和馬依琍等。2024年北虹與上海音樂學院合作辦學，更名為上海音樂學院虹口區北虹高級中學。

《香港01》上海研學團，荃灣聖芳濟中學前往姊妹學校北虹高級中學交流，並參觀學校的校史館、體驗當地學生的課堂。

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北虹鐘樓地標打卡 體驗當地學生課堂

《香港01》上海研學團，荃灣聖芳濟中學前往姊妹學校北虹高級中學交流，並參觀學校的校史館、體驗當地學生的課堂。

及後一眾師生於北虹校舍地標鐘樓前拍照留念，該鐘樓是按百多年前原有鐘樓仿建而成，據余副校長分享，荃灣聖芳濟中學以往亦有同一設計鐘樓，因此每次到訪都必定會在鐘樓前打卡合照留念。

學生隨後分組參加北虹的課堂，體驗當地學習生活。是次學生分批前往參與水墨畫、英語音樂劇、合唱團以及北虹特色的航海模型課，嘗試動手製作航艦模型。

《香港01》上海研學團，荃灣聖芳濟中學前往姊妹學校北虹高級中學交流，並參觀學校的校史館、體驗當地學生的課堂。

兩校學生同遊上海 互相交流一同學習

兩校學生的交流不只限於在北虹的短暫時光，因為北虹學生亦有與荃灣聖芳濟學生一同隨團參觀，包括同遊上海知名學府復旦大學、參觀視頻網站公司嗶哩嗶哩（bilibili）和前往西岸傳媒港拜訪中央電視台長三角總部、上海總站，認識最新的傳媒和科技發展。兩校學生亦一同乘觀光船夜遊外灘以及夜遊豫園、參觀上海自然博物館，其間兩學生把握機會互相交流，了解兩地生活和學校文化。

《香港01》上海研學團，荃灣聖芳濟中學前往姊妹學校北虹高級中學交流，其間北虹學生隨團與荃灣聖芳濟中學一同參觀交流。

學生分享：深入了解校史及內地校園生活

《香港01》上海研學團，荃灣聖芳濟中學前往姊妹學校北虹高級中學交流，並參觀學校的校史館、體驗當地學生的課堂。中三學生李俊傑（左）和方皓齊（右）均表示，交流後更了解學校歷史和內地校園生活。（蕭輝浩攝）

荃灣聖芳濟中學中三學生李俊傑表示，今次是第二次探訪北虹。他稱對於北虹特意設立校史館印象深刻，因為上次到訪時校史館並未完工，今次參觀校史館全程有專人講解，讓他更全面和深入了解學校發展歷史。首次到北虹交流的中三學生方皓齊亦稱，今次參觀交流後讓他更了解學校的歷史背景，例如學校的起源、校色的來源等等。

二人亦表示透過交流，更了解內地的校園生活。李俊傑指，今次到訪他主動與當地學生交流，了解更多當地校園生活，例如每日上課時間、午膳時間等。方皓齊亦稱透過交流了解到兩地學校之間的差異，例如北虹學生中午不能外出用膳，亦打破自己對內地學生只顧學業的刻板印象。