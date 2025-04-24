01上海研學團｜老師稱行程機會難得　大學交流啟發學生規劃未來

《香港01》於4月16至20日舉辦上海新質生產力研學團，重點行程包括參觀中國商飛C919飛機生產線、上汽通用汽車的自動化汽車生產線、國內頂尖學府復旦大學和上海交通大學，以及中央廣播電視總台長三角總部及上海總站，和內地知名視頻彈幕網站「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）等。另外，行程亦安排兩所參與中學分別與兩所當地中學交流。



有份參與是次交流團的老師表示，是次交流團不單有助學生擴闊視野，對國家新質生產力和科技發展有所認識，而且透過參觀兩所國內頂尖學府，有助學生未來生涯規劃，特別是規劃升學時，除本地大學外亦會考慮赴內地大學就讀。



▼▼《香港01》上海新質生產力研學團精彩行程▼▼

+ 43

參觀C919飛機生產線機會難得 配合學校航空教育發展

荃灣聖芳濟中學余明威副校長表示，是次與《香港01》合作安排學生參加交流團，是希望安排學生參觀學校難以自行安排的行程和參觀地點。

荃灣聖芳濟中學余明威副校長表示，是次與《香港01》合作安排學生參加交流團，是希望安排學生參觀學校難以自行安排的行程和參觀地點，並配合學校發展。他舉例，學校現時正推動航空教育，校內設有航空模擬器，培養學生相關知識和興趣，而是次交流團有機會參觀中國商飛C919飛機生產線，正好讓學生有機會近距離接觸國產飛機和生產線。

他續稱，行程另一重點是安排學生參觀復旦大學和上海交通大學，特別是在復旦大學能夠邀請在讀港生與學生分享，對啟發學生作生涯規劃十分有幫助，特別是讓學生了解到除了留港升學還可考慮內地升學，並讓他們感受到香港有多所世界排名首100位的大學，其實相當幸福。

荃灣聖芳濟學生：了解國家科技發展 對內地印象改觀

《香港01》上海研學團團員，荃灣聖芳濟中學中三學生方皓齊（右一）表示行程中最印象難忘的是參觀中國商飛C919飛機生產線，因為出發前自己對內地的印象仍停留於以往科技落後的年代，但經過今次交流團後讓他有所改觀。

荃灣聖芳濟中學中三學生方皓齊表示，行程中最印象難忘的環節是參觀中國商飛C919飛機生產線，因為出發前自己對內地的印象仍停留於以往科技落後的年代，但經過今次交流團後讓他有所改觀，了解到內地科技發展迅速，並且能自行生產飛機、汽車等。他又指，透過參觀兩所大學，讓他對國內升學有更深入了解，未來也會視之為升學選項之一。

參觀大學讓學生體驗和了解內地升學 有助生涯規劃

萬鈞伯裘書院副校長張永泰表示，十分感謝《香港01》舉辦是次交流團，行程中不同參觀項目讓學生擴闊視野，並對未來內地升學有所感受和想像，有助學生規劃未來。

萬鈞伯裘書院副校長張永泰表示，十分感謝《香港01》舉辦是次交流團，行程中不同參觀項目讓學生擴闊視野，包括中國商飛C919飛機生產線、上汽通用汽車生產線，讓學生了解工業自動化的實際情況，以及數控製造系統的應用。

另外交流團亦有助學生親身感受未來升學的其他選項，例如了解內地升學渠道以及廣東省以外的內地高校選擇，讓學生對未來有所想像。此外，行程亦安排學生前往四行倉庫抗戰紀念館，該處是在抗日戰爭淞滬會戰日軍進攻上海期間，少數中國軍隊留守四行倉庫抵抗日軍掩護其他軍隊撤離的地方，期望學生從中了解國家歷史。

交流團後思考科技發展 大學講座啟發學生高中選科

萬鈞伯裘書院中三生郭逸聲（右）表示，參觀兩所內地大學後啟發他高中揀選生物科，為未來升學做準備。

萬鈞伯裘書院中三學生郭逸聲表示，今次是為了參觀復旦大學、上海交通大學和嗶哩嗶哩（B站）而參加交流團。回顧五天的行程，他深切體會到「讀萬卷書不如行萬里路」的道理，形容各項參觀內容和科技讓他大開眼界，特別是參觀張江機器人谷所介紹的低空經濟項目，讓他對科技感到興趣，開始思考未來科技發展。

他同時提到，現時正準備高中選科，之前一直猶豫該選經濟科還是生物科，不過參觀復旦和上交大，並參與兩校的講座後，讓他有所啟發決定選修生物科，為未來升學做準備。