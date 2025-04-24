01上海研學團｜參觀bilibili、中央廣電總台　了解最新傳媒科技

【《香港01》上海新質生產力研學團】為了讓學生有機會了解內地最新傳媒發展和科技，是次交流團安排荃灣聖芳濟中學和萬鈞伯裘書院學生，參觀位於上海國際傳媒港的中央廣播電視總台長三角總部及上海總站，以及內地知名視頻彈幕網站「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）的辦公室，期望讓學生對內地傳媒發展和相關科技有進一步認識。



直擊B站總部辦公室 了解公司運作

《香港01》上海新質生產力研學團，安排學生參觀內地知名視頻彈幕網站「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）的辦公室。

B站現時是內地最大規模的視頻彈幕網站，每月活躍用戶逾3億人，以提供各類型動漫視頻和彈幕而聞名，亦有不同類型的資訊和直播節目，平均用戶年齡只有21歲，深受內地青年人歡迎。有別於一般辦公室，甫踏入B站辦公大堂，兩個巨型屏幕正展示各種最新動漫簡介片，入口亦以B站標誌作門拱。

《香港01》上海新質生產力研學團，安排學生參觀內地知名視頻彈幕網站「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）的辦公室。

其辦公室設計亦有別於傳統公司，一對玻璃門貼上兩個動漫角色，原來是由用戶投票選出作為B站代表的「站娘」。學生走進辦公室後，在職員帶領下先後參觀健身室、討論區、以及貼滿不同漫畫家向B站致賀的親筆畫作的牆壁。另外最特別之處在於辦公室內設有遊戲區，內置籃球機、夾公仔機、大型遊戲機供員工於休息時使用。

《香港01》上海新質生產力研學團，安排學生參觀內地知名視頻彈幕網站「B站」嗶哩嗶哩（bilibili）的辦公室。

一眾學生均對B站運作深感興趣，踴躍向負責講解的職員發問。據負責職員分享，現時B站有約8,000名員工，平均年齡27歲，工作崗位多元化，除了社群經營、揀選視頻、平台推廣外，亦有聘請不同的技術專業人員負責視頻製作和技術開發。

參觀中央廣電總台長三角總部及上海總站 體驗嶄新科技

《香港01》上海新質生產力研學團，安排學生參觀位於上海國際傳媒港的中央廣播電視總台長三角總部及上海總站。

另外，交流團亦安排學生參觀位於西岸國際傳媒港的中央廣播電視總台長三角總部及上海總站。中央廣電總台由中央電視台（央視）、中央人民廣播電台和中國國際廣播電台，於2018年整合而成，而今次學生參觀的長三角總部及上海總站，是中央廣電總台首個地區總部和地方總站。

《香港01》上海新質生產力研學團，安排學生參觀位於上海國際傳媒港的中央廣播電視總台長三角總部及上海總站。

參觀期間學生有難得機會可以走進直播室和控制室，了解日常運作，並有機會坐上主播台體驗上鏡的情況。學生同時有機會親身體驗和了解多項先進廣播技術，包括巨型8K高清螢幕、內地研發的立體聲系統「三維菁彩聲」、電視裸眼3D技術、配合電腦合成影像（CG技術）的攝影廠等，讓學生大開眼界。