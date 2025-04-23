01上海研學團｜訪上交大參觀校史館　了解課程內容　最新收生要求

【《香港01》上海新質生產力研學團】是次上海交流團，同時安排參加交流團的荃灣聖芳濟中學和萬鈞伯裘書院學生，參觀復旦大學和交通大學兩所國內頂尖學府。參觀交大期間，學生有機會參觀校史館了解大學發展歷史，而校方更邀請上交大港人教授和在讀港生分享，以及由專人講解上交大本科課程和港生入學要求。



上海交通大學前身為清光緒年間創辦的南洋公學

《香港01》上海新質生產力研學團行程包括參觀全國頂尖學府上海交通大學，並為學生安排升學講座。

有「東方麻省理工」之稱的上海交通大學於1896年創辦，是國內歷史最悠久、聞名海外的高等學府之一，也是教育部直屬並與上海市共建的全國重點大學。知名校友包括前國家主席江澤民、「兩彈一星」科學家錢學森、華為創辦人任正非等；而該校學生更於巴黎奧運奪得6金5銀4銅，當中包括乒乓球國手馬龍、孫穎莎、樊振東等。

目前上交大是一所綜合性大學，是「985工程」及「雙一流」建設高校之一，特別在人工智能、航空航天、機械工程、信息技術、生物醫學等領域處於國際領先地位。

參觀校史館

《香港01》上海新質生產力研學團行程包括參觀全國頂尖學府上海交通大學，並為學生安排升學講座。

交流團抵達上交大後，獲上交大黨委常委、統戰部部長汪后繼接待，參加交流團的兩所學校分別致送紀念品。隨後學生獲安排參觀上交大校史館，了解學校由自清光緒年間創立的南洋公學，發展今時今日的上交大的歷程，以及當中所培育出的傑出校友。

上交大港人教授學生分享課程校園生活

參觀校史館後，學生獲邀出席講座，了解上交大密歇根學院課程，以及該校的校園生活。上海交通大學密西根學院（UM-SJTU Joint Institute）由上交大與美國密歇根大學於2005年合辦，共同培養理工工程人才，並提供獲美國工程技術認證的學位課程。

上海交大密歇根學院學術事務副院長孔令遜介紹稱，學院提供不同工程主修和多個副修供學生自由選擇，另學生可選擇分別在上交大和密大各自修讀兩年課程的本科雙學位項目，而歷屆畢業生逾八成獲國內外一流大學取錄繼續深造，學院亦設有研究生課程供學生繼續進修。

《香港01》上海新質生產力研學團行程包括參觀全國頂尖學府上海交通大學，並為學生安排升學講座。圖為上海交大密歇根學院學術事務副院長孔令遜向學生介紹課程內容。

收生入學講座 分享港生入學文憑試成績、名額

校方為學生舉辦入學講座，介紹港生入報讀上交大方法和收生成績要求。現時上交大分別透過免試招生和港澳台聯招取錄港生，其中免試招生每年名額10個，學生需在文憑試中、英、數考獲4級或以上，並合計達14分或以上，以及兩個選修科考獲4級或以上，方符合入學門檻。值得留意的是，報讀理工科和醫科有指定選修科要求；若學生數學或物理成績特別優異，校方將適當放寬必修科總分要求。

《香港01》上海新質生產力研學團行程包括參觀全國頂尖學府上海交通大學，並為學生安排升學講座。

學生若文憑試成績符合要求，校方將安排相關專業的教授為學生進行面試，決定是否錄取。負責人稱，根據過去經驗，實際收生人數會比名額多。面試一般包括中、英文自我介紹，更重要的是讓面試官了解學生水平和能力、對所報讀的學科是否充滿熱誠。她舉例，學生事情需對報讀學科有所了解；若學生曾參加比賽，則應能詳細解說比賽內容。上交大會於每年8月初公布取錄名單、8月中向學生發出取錄通知書。

《香港01》上海新質生產力研學團行程包括參觀全國頂尖學府上海交通大學，並為學生安排升學講座。

2024新政策 學生大一至大三期間可轉換專業

另外，港生亦可憑港澳台聯招考試的成績報讀上交大，每年預計取錄17人，只招收理工科和醫科專業。2023年錄取分數為666分（44位）、2024年則為664分（39位）。

現時上交大本科提供75個專業，而該校於2024年起推出全轉換專業新政策，容許學生按個人興趣、專長調整專業，轉換時不以成績分數等硬指標作考慮，而是按學生能力和個人發展等作考慮，而且學生可於大一、大二及大三選擇轉換專業。