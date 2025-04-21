01上海研學團｜萬鈞伯裘學生體驗木工課程　讚內地課程多元化

由《香港01》主辦的「上海新質生產力研學團」進入第3日行程，萬鈞伯裘書院一行師生於4月18日走進上海民辦新復興初級中學，與當地學生一同上課、體驗木工活動與破冰互動，在深度交流中建立友誼，亦對內地教育體制、科技發展與學習方式有了嶄新認識。有學生坦言：「原來內地教育並非如我所想那麼單一，而是很重視多元發展。」



香港萬鈞伯裘書院與上海民辦新復興初級中學進行交流，兩地學子同上生物課。（香港01 鄭寧 攝）

交流活動期間，兩地學生一同參與物理課、排球課與木工課程，在學習過程中互相鼓勵、友好互動。萬鈞伯裘書院學生郭逸聲分享：「因為我沒有選擇去打排球，而是參加了木工活動，所以經歷和其他同學有所不同。」他表示，這次學習中，自己了解了如何製作一個衣架，包括它的結構組成，「我覺得這個活動非常有趣，也很開心且榮幸能有這樣的學習機會。」

在與新復興中學學生的交流中，亦令郭同學對內地校園有了新的感受。「來之前，我以為內地學校和香港類似，但實際上他們的教學內容更加多元化。我突然意識到，自己過去對內地教育的看法可能有些偏頗。」

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本次活動不但促進兩地學生交流，也為學校建立更多合作契機。上海新復興中學校長王德明在受訪時表示：「已經有一段時間沒有過這樣的接觸了，我看到有這樣的活動就很開心、很投入，沒有那種我想像當中的隔閡。我們的心理老師也是精心準備了破冰活動，讓兩地學生迅速建立起連結。」

他接著表示，香港學校在個性化課程推進上值得學習：「像我們這樣規模的學校暫時是很難實施個性化課程的，但香港的伯裘學校在學生個性化課程設計上做得非常好，值得我們借鑑。」

至於郭同學提到的木工課程，王校長則解釋，這正是學校正在推行的「五育並舉」的教育理念，「我們希望一些在動手方面有特長的孩子，能夠在低年齡階段就發現興趣，我們工坊與同濟大學的結構專業合作，未來學生也能進入3D建模、數字課程等更高階的學習階段。」

香港萬鈞伯裘書院校長黃穎東亦在交流後分享稱，「我們今天可以有機會跟上海的新復興初中學交流，讓學生與當地同學認識一下，我覺得是很好的體驗，也很榮幸。」談及香港與內地學校的交流合作，他指出：「每一所學校、每一個地方都有自己的特色，這些都是我看到每所學校要發展自己特色的重要方向。我相信透過雙方的學習與交流，可以共同進步。」

對於這次上海研學團行程，黃校長認為，此行能讓學生親身感受到國家科技與產業發展的力量。他說：「我們同學昨天看到的是C919大飛機、汽車廠，這些在香港來說比較難看到，他們可以知道我們的祖國國家現在是很強大，也讓他們知道國家的發展是怎麼的好、怎麼的快。」

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上海市民辦新復興初級中學創辦於1998年，位處虹口區核心地段，鄰近魯迅公園與多倫路文化名人街。學校注重多元課程發展，尤其在排球運動方面成績斐然，並在語文、數學、物理、化學等學科競賽中屢獲佳績。校方近年積極發展木工與STEAM課程，並與同濟大學結成合作夥伴，推動學生在勞作與科技領域的興趣探索，致力實踐「五育並舉」的教育理念。