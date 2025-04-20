《香港01》上海研學團　學生嘆國家發展：港生要放眼未來放眼世界

為加深本港學生對國家航天科技及新質生產力的了解，《香港01》於4月16至20日舉辦「上海新質生產力研學團」，聯同荃灣聖芳濟中學及萬鈞伯裘書院，帶領逾60名師生前往上海，親身探索包括國產大飛機C919、bilibili、張江機器人谷、西岸傳媒港等具代表性的創新項目，了解國家科研與產業的最新發展。



是次研學活動由《香港01》與上海民革市委中山文化交流協會合辦，並獲上海統戰系統及多間學術機構支持。



4月17日晚上，上海民革市委舉辦歡迎晚宴接待香港代表團。上海民革市委副主委翟駿女士表示：「希望大家多走走多看看，充分感受到國家發展的強勁脈搏，體悟滬港兩地的同根同源。」翟女士介紹，民革的領袖是孫中山先生，民革開會每次都要掛中山先生的畫像，秉承著中山先生博愛天下為公，愛國革命不斷進步的精神。

本次交流行程為期5天4夜，同學們從香港西九龍出發，達成高鐵前往上海。交流行程中，學生除參觀中國商飛C919總裝車間、上海通用汽車廠、B站等企業外，亦走訪復旦大學、上海交通大學兩所國內頂尖學府，了解內地升學資訊與科研成果。此外還參觀bilibili總部以及中央電視台上海總部，了解中國媒體產業發展。

《香港01》上海新質生產力研學團 點睇大圖：

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在研學行程尾聲的4月19日，香港學生代表在送別晚宴上分享旅程點滴，楊浦區統戰部副部長陳敏亦出席晚宴並表示：「這一次雖然比較短的行程，但是給到大家也開闊了眼界，也引發了一些思考，希望同學們以後還有機會再來楊浦，再來上海。」

來自荃灣聖芳濟中學學生會長譚琛分享說：「我們前天參加的中國商飛的活動，在那裏感受到中國航天的厲害，學習了很多不同的新體驗，例如我們了解了不同的飛機，這是我們中國厲害的地方。然後便是參觀復旦大學、上海交通大學，這兩所大學也是世界頂級的。」在最後，他說：「我們要放眼未來，放眼全世界，現在我有了不同的追求、夢想和目標的方向。」

來自萬鈞伯裘書院的中三學生郭逸聲則認為這次旅程讓他「三生有幸」：「這次旅途我覺得有一句古話很適合，讀萬卷書不如走萬里路，我覺得這次旅行就是整個去實踐。」

他提到，在張江機器人谷見識到上海的科技發達，也理解到原來科技通過物流運送等貼近生活的方式去運用，「我看到一個叫低空經濟，它都是用無人機去進行貨物的運輸。會不會之後我們整個城市都是用無人機送餐或者貨物，運輸是不是就不用人力了，我會想這些。」

是次香港學生研學團主要活動範圍位於上海楊浦區。楊浦地處上海市區東北部，擁有深厚歷史文化底蘊的創新科技。該區有包括復旦大學、同濟大學、上海財經大學等中國頂尖學府，集結了「百年工業、百年市政、百年教育」三大文明特色，是上海重點建設的創新科技社區。

而本次交流主辦機構之一「中國國民黨革命委員會」（簡稱「民革」），是中國八個民主黨派之一，成立於1948年1月，主要由原中國國民黨左派人士及海內外愛國民主人士組成。作為中國特色社會主義政治協商制度下的重要參政黨，民革長期致力於推動國家發展、促進祖國統一，並與港澳台地區保持密切聯繫。上海民革市委會於1955年3月成立，至今已有70年歷史。

與《香港01》聯合舉辦本次活動的上海民革中山文化交流協會則致力於促進兩岸四地青年文化交流、弘揚孫中山愛國精神，並常年舉辦多場與港澳台青年有關的學術與文化項目。