英華書院成首間男校學生接種HPV疫苗　逾200學生參與獲資助

現時政府為本港小五和小六女學童提供免費HPV（人類乳頭瘤病毒）疫苗接種，惟相關計劃並沒有涵蓋男學童。直資男校英華書院聯同香港防癌會合作推動HPV疫苗接種，今天（3日）多位醫護人員到校為參與計劃的214名年齡介乎12歲至17歲男生接種疫苗。英華書院校長陳狄安表示，計劃屬自願參與，校方在香港防癌會半額資助基礎下，再為有經濟需要學生提供額外援助，學生只須付250至750元（坊間1折至3折價錢）接種HPV疫苗。



英華書院成首間男校接種HPV疫苗，全校共有214位學生參接種。（金敏琍攝）

中三同學﹕打針痛但有意義

剛完成接種HPV疫苗的英華書院中三麥同學表示，雖然「打針都係痛」，但覺得很有意義。「今次係自己意願想打，因為HPV是傳染性病毒，接種後對自己及其他人都可避免受感染。」

英華書院兩位中三學生何同學（左）及麥同學（右）參與了是次HPV疫苗接種計劃，他們均認為能保障自己及他人。（金敏琍攝）

另一位中三何同學表示，過去透過網上資訊，對HPV有初步認識，其母都曾接種HPV疫苗，經過專家分享會後，更明白疫苖「越早打越好，世界衛生組織都認為是安全疫苗，所以我都好放心」。

英華書院校長陳狄安到場，為接種HPV疫苗學生打氣。（金敏琍攝）

陳狄安﹕中六同學考DSE或再安排接種疫苗

英華書院校長陳狄安表示，校方早前邀請香港防癌會的醫護人員及香港大學的教授，向家長及學生舉行網上分享會，講解有關疫苗的資訊，會上家反應正面。

對於這次有逾200名學生參與疫苗接種計劃，佔全校學生約四分之一。陳校長對數字「喜出望外」，他指是次疫苗接種適逢在中學文憑試期間，故中六學生未有參與，不排除日後會再作安排。

「是次疫苗接種正回應家長及學生需求，除了能保障身體外，若學生有機會要去外國升學，有部份國家是會要求學生要先接種HPV疫苗。」陳校長補充。

香港防癌會資助學生半額疫苗接種

香港防癌會總幹事馮志恒表示，過去社會上認為只有女性才需要接種HPV疫苗觀念根深蒂固，但其實男性感染HPV的風險或比女性更高，她希望這次與英華書院合作能起領頭作用，喚起政府關注，讓男學生也能受惠免費HPV疫苗接種。

香港防癌會總幹事馮志恒（中）表示，防癌會一直致力推動及早預防HPV的工作，目前正與數間男校聯絡，希望進一步推廣男生接種HPV疫苗計劃。（金敏琍攝）

馮志恒又指，市面上接種HPV疫苗約三千多元，香港防患會為參與學校提供半額資助，目前正與數間男校接種，希望將到校HPV疫苗接種計劃繼續推廣。