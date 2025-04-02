校長灼見｜放眼未來：裝備學生應對挑戰　3個學生必需具備的質素

文：天主教伍華小學馮朗校長

身為教育工作者，我們經常思考一個問題：我們現在教育的孩子，也就是2013-2019年出生的這一代，在15-20年後，當他們踏入社會，將需要具備哪些能力才能應對未來的挑戰？



同學於少年論壇分享。（校長提供）

家長們普遍認為學生回校上學，最重要是要學會語文能力、解難能力及溝通能力。教育其實遠超如此。現今各校的校本課程各有特色，致力於培養學生的共通能力。儘管我們身處2025年，教育的本質始終是為未來社會培育棟樑。因此，我們必須以前瞻性的視野，預測未來所需的技能，並將其融入當下的教育中。

經濟合作暨發展組織（OECD）提出的「學習羅盤2030」（Learning Compass 2030）指出。未來的教育應著重培養學生的「轉型素養」（Transformative Competencies），其中包括：

創造新價值（Creating new value）：在不斷變化的環境中，能夠創新思維，創造新的解決方案。

調和緊張關係和解決困境（Reconciling tensions and dilemmas）：具備處理複雜問題和矛盾的能力，能夠在不同觀點之間找到平衡。

承擔責任（Taking responsibility）：對自己的行為負責，並為社會的福祉做出貢獻。

學生到啟德河作水質測試。（校長提供）

而學校教育又如何能體現以上三項素養呢？

我校的學生並非只是被動地學習書本知識，而是主動走進社區，運用科學方法檢測啟德河水質，探究背後的原因。他們的研究成果，例如對於污染源的分析和改善建議，實際上就是在為改善社區環境創造新的價值。他們將課堂知識應用於真實情境，體現了創新思維和解決問題的能力。

在水質測試過程中，學生們可能會遇到各種挑戰，例如數據分析的困難、不同意見的衝突，以及尋找污染源的難度。他們需要學會如何協商、溝通，並在各種限制條件下找到最佳的解決方案。這個過程培養了他們處理複雜問題和矛盾的能力，使他們能夠在不同的觀點之間找到平衡。

學生們參與水質測試，不僅僅是為了完成一項學習任務，更是對社區環境問題的關注和參與，有助於培養他們成為有擔當的公民。他們的研究更刊登於學校科學學報，學生更有幸親自把學報送給漁農自然護理署助理署長，實在難得。

無論是教育工作者或家長，我們有責任引導學生們掌握這些重要的技能，並幫助他們建立正確的價值觀和態度。我們應當跳出傳統教學框架，為學生提供更多元的學習機會，鼓勵他們積極參與，勇於探索。

天主教伍華小學馮朗校長。（校長提供）

作者簡介：

馮朗先生現為天主教伍華小學校長。馮校長取得香港大學英語教育學位後，到英國諾丁漢大學取得融合教育碩士學位。馮校長是首位把Micro:Bit帶到香港的教育工作者，並為學界舉辦多次講座及工作坊，讓老師認識運算思維教育。馮校長致力推動課程發展，特別在英文科教學方面經驗豐富，亦積極推動快樂學習的教學理念，激發學生的學習興趣，讓學生在愉快及關愛的氛圍中成長。

