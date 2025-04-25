裘槎基金會邀外國科教團隊來港學校巡迴表演　科學實驗變互動劇場

一位同學被邀請上台，坐上一個偌大的汽球，汽球隨即發出如「放屁」的聲響，令全場哄堂大笑！如此畫面並非因為同學被人捉弄，而是因為學校參加了「裘槎科學周」的校園巡迴科學劇場，來自英國的團隊「Science Made Simple」到校表演戲目「玩轉聲樂團」，以生動活潑而且互動性十足的手法講解聲音的奧秘，以及聲音傳播的原理。



英國「Science Made Simple」團隊表演劇目「玩轉聲樂園」，表演者David以有趣的手法講解聲音聲音傳播的原理。（圖片由裘槎基金會提供）

飲管、水杯、彈弓俱成科學表演道具 學生大讚形式生動

團隊今次到訪位於天水圍的佛教茂峰法師紀念中學，當日全校學生齊集禮堂欣賞表演。科學劇場以英語進行，輔以即時廣東話傳譯，表演者David利用不同道具，包括飲管、水杯、彈弓及鐵管等互動實驗，進一步讓同學明白聲波需要介質，如固體、液體或氣體來傳遞，當物件振動時會壓迫附近的空氣分子，當空氣繼續被推動，便會形成傳播的聲波。

佛茂峰法師紀念中學中四學生林小麟（左）及梁芸㬢（右）俱表示，是首次現場觀看科學劇場，認為內容很有趣吸引。（圖片由裘槎基金會提供）

一小時的科學劇場在歡樂的氣氛下完成，佛教茂峰法師紀念中學中四學生林小麟表示，首次在場現觀看科學劇場，本身修讀化學及生物，覺得以這種形式學習沒有壓力，亦很有趣，如透過課堂講解未必「咁入腦」，尤其表演者用火加熱鐵管，令她明白當上升氣流遇到冷空氣，膨脹和收縮交替會令鐵管振動而發出聲音，她期望學校能多辦這類型活動。另一名中四學生梁芸㬢亦是首次觀看這種互動科學劇場，她認為平日課堂較刻板，劇場當中有不少理論之前曾經學過，但親眼目睹表演者以實驗形式作示範，會更具體易明。

表演團隊開心學生反應 校長望讓學生擴闊眼界

科學劇場以英語進行，輔以即時廣東話傳譯，氣氛熱烈，台下不時傳來學生的笑聲及掌聲。（圖片由裘槎基金會提供）

表演者David與即時廣東話傳譯邱頌勳可謂合作無間，David本身在英國曼徹斯特一間博物館擔任展覽設計師，後來加入「Science Made Simple」團隊，至今已18年，他表示香港的學生反應很熱烈，所以暫時都無退休的打算，會不斷發掘一些有關科學的新主題。至於邱頌勳，從事舞台及演藝工作10年，是著名戲劇導師何偉龍的學生，她自稱文科出身，沒料到會因工作而有機會再學習科學；邱加入裘槎科學周團隊7年，最開心是曾有一名家長主動打招呼，指自己連續第3年帶兒子捧場，感覺十分窩心。

佛教茂峰法師紀念中學校長廖萬里表示，學校向來重視學生的學習經歷，無論是境外交流或是參加不同的比賽，都會鼓勵同學嘗試，擴闊眼界，故一知道裘槎科學周會到校巡演，已吩咐老師緊記「鬥快」報名。廖校長續稱，校內學生大多來自基層，學校的創科教育起步又比別人遲，但憑藉師生一起努力，由去年6月至今已共取得239個校外獎項，去年在羅馬尼亞舉行的「Infomatrix國際中學生資訊及通訊科技大賽」，學生更憑「腦電波靜觀訓練系統」，於電子硬件設計及編程組別中奪得金獎，他期望學校將來可繼續為學生創建更大舞台，讓他們發光發亮。

佛茂峰法師紀念中學校長廖萬里（右）向英國表演者David（中）及即時傳譯邱頌勳（左）頒發紀念品。（圖片由裘槎基金會提供）

裘槎科學周自2018年起舉辦 英德澳科學教育團隊來港表演

裘槎基金會以在香港推動自然科學、科技和醫學水平為目標，自2018年開始，每年均會與教育局及香港科學館聯合主辦「裘槎科學周」，為普羅大眾提供學習科學知識的機會，更會在不同的本地學校舉行科學劇場巡迴演出，同時推出多元化的工作坊及提供教學資源，協助教師推動科學教育。

本年度裘槎科學周於4月初展開，特色主題包括食物奇遇記、科學感嘆號、街頭科學、一飛沖天去、光之律動：探索偏振奧秘、地球大探險及來自宇宙的不速之客。來自英國、德國及澳洲的科學教育團隊，就14個不同的主題、共舉辦57場活動，主題圍繞日常生活科學，所有活動均免費舉行，部分會在香港科學館作現場表演，亦有親子工作坊，同時配合一系列相關影片及線上活動，讓大眾隨時隨地一同體驗科學的樂趣。校園巡迴科學劇場由學校報名參加，一如既往，網上報名名額瞬間爆滿，團隊分別前往15間本地學校，與超過3,500名學生探索科學奧秘。