道聯會雲泉學校提供豐富英語環境　配合新校舍營造多元學習體驗

香港教育的最大特點，就是學校各有特色。以香港道教聯合會雲泉學校為例，學生擁有不同文化背景，日常校園生活已經可以親身體驗不同文化，擴闊視野。配合學校今年（2025年）初遷至安泰邨的全新校舍，面積多達7,000平方米，是原有火柴盒校舍的三倍，成為區內地標之餘。軟件及硬件雙方面配合，猶如一所免學費的國際學校。



雲泉學校2002年開始取錄非華語學生，發展出一套奏效的「聽、說、讀、寫」中文教學法，令學生不只停留在認字水平，而是掌握更多艱深詞彙、懂得靈活運用。該校主要以英語授課，所有學生除兩文三語之外，還會學習第三語言，如法文、西班牙文、日文、烏爾都語或旁遮普語等。連同母語，非華語學生畢業時基本上具備4種語言能力，本地生亦會懂得第三語言，提升自信心及溝通能力。



本地家長看中學校豐富英語環境 本地生比例有所上升

香港道教聯合會雲泉學校校長張寳雯在該校由實習老師做起，教育學院畢業後首份工作便加入雲泉學校，一做26年，見證著學校的跌宕起伏。（盧翊銘攝）

現時雲泉學校非華語學生佔整體學生八成，由多個族裔組成，餘下兩成多為本地學生，可以想像本地生與非華語學生在校園相處時，會以英文為主要溝通語言。其實，雲泉學校於高峰時期，非華語學生比例一度超過九成，但由2017/18學年起，逐漸有更多本地家長留意到雲泉學校，為子女申請入讀，本地生比例亦有所上升。

香港道教聯合會雲泉學校校長張寳雯表示，選擇雲泉學校的本地家長主要考量是學校有豐富的英語環境，在日常學習及課程中能認識不同地方文化，而且學生可以學到第三語言，例如西班牙文或法文，有利升學及提升溝通能力。

此外，課堂上老師鼓勵學生多分享，從小培養自信心，善用學生的好奇心學習，亦是家長的考量之一。她笑言，「我成日同學生講自己讀書都唔叻，最重要係要有目標，學生不論能力高低，總會有適合的參與方式，我哋好注重學生的滿足感，所以雲泉嘅學生好有活力又好主動學習」。

新校舍空間感十足 設計配合教學及學生興趣

香港道教聯合會雲泉學校新校舍佔地7,000平方米，有30間課室及STEM、科學室等不同特別室，單是空中花園都有3個，空間感十足如國際學校。（盧翊銘攝）

適逢雲泉學校55周年校慶並遷入新校舍，簇新的校舍除空間闊落，設計亦見心思，中空設計而且採光明亮，甫走進校舍已能感受到分別。

張校長於介紹新校舍時提到，配合學校近年積極培養學生設計思維及藝術發展，故視藝室刻意與空中花園相連，方便創作大型畫作或立體雕塑，同時展示學生作品的位置大增，甚至設有展覽廳，如迷你美術館。此外，學生因喜歡舞台表演，學校不但全面提升禮堂燈光及音響設備，舞台中央更裝上巨型落地LED屏幕，令視覺效果更為豐富。她認為，不同教學環境可增加學生的學習興趣，激發他們的思考與發揮創意。

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助新生代非華語學生紮根香港 唱廣東歌學中文進步神速

中文科主任趙寶玲，是帶領雲泉學校成為非華語學生「指定學校」的功臣，她指新一代非華語學生學習中文的動機已變得強而主動。（盧翊銘攝）

雲泉學校憑藉多年的教學經驗，已經成為非華語學生的「指定學校」，更不乏居於屯元天地區的家長為子女申請入讀，每日坐長途校車上學。中文科主任趙寶玲，是帶領雲泉學校取得成功的關鍵人物，因教學有法，現時本地學生的比例已躍升至2成，她指出，新生代的非華語學生多在香港土生土長，有的是第二代甚至第三代，已視香港為家，亦打算紮根於此，所以他們對學習中文的動機很強，亦明白將來投身社會必須達到某些要求，故上課時會積極發問，回家亦會自行溫習，甚至是出外補習。

趙補充，學校教導非華語學生中文多年，發現以能力分組、圖式教學及電子平台三方面的配合，學生的掌握最快，進步亦最明顯，學生只要獲得成功感，動力自然強，另外，老師亦會在不同學科滲入中文元素，例如音樂科會教學生唱廣東歌，借助音樂的感染力，令他們從生活學習中文及講廣東話，故不少學生對時下廣東歌都耳熟能詳。

採用本地教科書銜接升中 GCE中文科證中文能力

副校長梁慧賢指學校已不會刻意將學生歸分華語或非華語，現時已劃一採用本地教科書，避免他們日後升學時脫節。（盧翊銘攝）

副校長梁慧賢笑言最艱難的日子已經過去，以前教非華語學生中文如摸著石頭過河，只求他們懂基本溝通，簡單認字，現在的目標是要他們真正融入社會，所以，近年學校已不會刻意將學生歸分華語或非華語，大家都以「雲泉人」先居，故現時已劃一採用本地教科書，避免他們日後升學時銜接困難。

校長張寳雯續稱，雲泉多年來累積教導非華語學生的經驗，現正為全港近40間同類型學校提供支援，分享心得，雖然雲泉畢業生的中文程度較主流稍遜，但整體指標仍達小四程度，而學生升中後只要報考GCE中文科，證明其中文能力，同樣可獲大學取錄。

學生不再對中文恐懼 期望將來服務香港

校長張寳雯（左二）與六年級學生李日朗（左三）、四年級學生尹卡司（左一）以及四年級學生利欣娜（右一）合照，他們都期望能學好中文。（盧翊銘攝）

該校六年級學生李日朗的父母是尼泊爾裔，父親在港出生，懂得說廣東話，但家中一般用英語交談，他指學校教中文的方法十分輕鬆，每天只需複習10至12分鐘，由起初沒太大信心，到現在已進步不少，期望自己的中文聽說寫能力與中國人無異，將來當一位教師。

就讀四年級的尹卡司，老師說他是校內小歌神，不論廣東歌或普通話歌曲都琅琅上口，父母分別來自印尼及尼泊爾，他認為學中文最難是默書，平日亦有多看中文圖書令自己進步。另一名四年級學生利欣娜父母都是印度裔，她認為學校老師很花心機教他們中文，尤其是默寫方面，希望自己繼續進步，將來成為一名醫生，服務社會。