英皇書院AI結合國術　初中生建AI系統助同學無師自通練洪拳

人工智能（AI）發展日新月異，教育界亦積極將AI技術融入學與教。英皇書院兩名初中生將AI科技與中國傳統國術洪拳結合，利用Copilot Studio製作網頁，並加入自製聊天機械人，介紹學校國術隊運作；同時運用Teachable Machine編寫AI程式，透過網絡攝影機捕捉耍拳者動作，再以AI分析姿勢，像「虛擬教練」一樣，幫助國術隊學生「無師自通」。



負責指導的英皇書院電腦科兼STEAM統籌主任李浩然，本身亦是國術隊導師。他透露，學校早於2018年已嘗試將AI引入課堂，但初期效果未如理想。經歷首年挫敗後，李主任重新調整教學策略，將AI課程拆解成分層工作紙，由淺入深以「加分」取代「減分」讓學生逐層挑戰。他表示：「希望AI學習普及化，全部學生都要識，但唔係一味追求艱深，如果學生學唔明覺得悶，反而會失去興趣。」



國術隊是英皇書院其中一支校隊，在電腦科兼STEAM統籌主任李浩然帶領下，學生將AI科技加入洪拳學習。（夏家朗攝）

兩個月內耍「十二支橋」過百次

英皇書院中二學生陸恩澤在電腦鏡頭前施展洪拳基本功「十二支橋」，同級學生劉峻亨則緊盯AI分析的數據。

這套由兩位同學設計的AI系統，能即時分析耍拳者動作，並顯示與標準動作之間的偏差百分比，讓學生隨時隨地可以進行自主練習，即使老師不在場指導，都可以練習基本功。

「我哋兩個月內耍咗過百次呢套拳。」陸同學表示為要耍出標準動作，曾勤下苦功。

中一初學AI 用兩個月創建國術隊網頁

去年仍是中一學生的陸同學與劉同學加入國術校隊後，跟隨電腦科兼STEAM統籌主任李浩然學洪拳及舞獅。兩位同學在電腦科成績出眾，被李主任拔尖，一起商討如何運用數碼科技知識，輔助國術隊洪拳練習。

英皇書院學生劉峻亨（左）及陸恩澤（右），去年仍是中一生就成功設計出AI學洪拳辦識系統。（夏家朗攝）

「我哋上堂學識寫Chatbot（聊天機械人）同HTML（超文本標記語言），再學Teachable Machine（機器學習）錄低標準的十二支橋動作訓練模型，AI 算法實時比對關節角度、動作軌跡，用百分比顯示與標準動作的偏差。」劉同學表示，除了動作分析系統，他們還用 Copilot Studio 製作的聊天機械人，能解答「洪拳歷史」等常見問題。

把知識轉成實戰，劉同學及陸同學均表示曾遇到困難地方。劉舉例，要在HTML內加入聊天機械人，就要特別請教李主任，最終花了大約2個月時間，才創建出內容豐富的國術隊網頁。

李浩然主任表示，「工字伏虎拳」與「虎鶴雙形拳」同是洪拳精髓，但兩拳套要配合兵器較複雜，相反「十二支橋」套拳動作簡潔、節奏分明，AI會較易於辨識不同動作。

英皇書院電腦科兼STEAM統籌主任李浩然指，2018年學校AI課程內容過於艱深，結果學習預期未如理想。（夏家朗攝）

AI課堂首年遇挫 老師坦言如「拉牛上樹」

這場國術與科技的跨界別結合，背後是英皇書院由2018年開始 AI 教育探索。電腦科兼 STEAM 統籌主任李浩然回憶起首年嘗試不禁苦笑，他坦言首年因為課程內容過於艱深，結果學習預期未如理想。

「那時香港AI還未普及，我都係透過網上自學。當時教學生使用Colab編寫和執行Python程式碼來操控無人車，那時Colab操作較現在複雜多了，需要參考大量外國資料，對初中生來說難度較高。即使我哋係Band 1學校，但若教授內容過於深奧，學生難以掌握都會失去興趣覺得悶，變成只是被迫完成作業如拉牛上樹。」

英皇書院電腦科兼STEAM統籌主任李浩然將校內AI課程拆解成分層工作紙，讓同學逐級挑戰。（夏家朗攝）

分層工作紙 以「加分」代替「減分」

李主任總結了首年經驗後，重構教學邏輯，由淺入深去調節AI課程難度，並將AI普及化並融入中一至中五電腦科課程中。

李主任亦將課程拆解成分層工作紙，以「加分」代替「減分」，達到既能普及教授，又能拔尖效果。「Task 1程度較淺易讓全部同學都可掌握基本概念，Task 2難度高一些，Task 3屬挑戰題，識得做可以加分，唔識做唔會減分，變相受同學歡迎。」

這種「加分教學」很快見效，學生不會怕做錯，反而激勵創意，國術隊的「十二支橋」訓練系統，也是課堂所學的「實戰升級版」。

現時英皇書院中一學生，在電腦科內要學寫加入Open AI的聊天室、學習Teachable Machine；中二及中三學生學習編碼自己寫App。至於中四及中五學生，李主任指，今年會教授用Python編寫AI工具，目前先行在校內施教，以調節深淺程度，「如果順利的話，下年會加入「人工智能教育學習圈」的課程中。

除了AI學洪拳系統外，英皇書院學生劉峻亨（左）及陸恩澤（右）亦參與不同STEAM方案。（夏家朗攝）

此外，學校亦鼓勵學生透過學習及實踐過程中，找出破解問題方法。一班英皇書院中四學生最近成功開發出支援不同科目的溫習App，幫助同學自主學習，現時已被學校採納，相關設計也正參與數個坊間比賽。

分享資源 與官中組「人工智能教育學習圈」

李主任在2021年開始至今，更代表英皇書院統籌，與十多間香港官立中學組成「人工智能教育學習圈」，共同發展人工智能課程。學習圈期望參與學校能夠發展校本AI課程、促進教師專業發展以及提升學生創意及學習興趣，從而建立成功經驗。

英皇書院電腦科兼STEAM統籌主任李浩然稱，下一步計劃訓練AI識別特定手勢，將其轉換為對應的鼓樂音頻。（夏家朗攝）

未來展望 AI 舞獅鼓樂「智能共振」

談及下一步計劃，李浩然的目光轉向了舞獅訓練。他指舞獅對鼓樂節奏要求極高，但常面臨鼓手不足的問題，影響整體訓練，於是他構思利用Teachable Machine訓練AI識別特定手勢，將其轉換為對應的鼓樂音頻。

李主任強調，此項目仍在概念階段，仍需解決動態捕捉的精準度、音頻與動作的即時同步等技術難題，但他相信傳統技藝與現在科技的組合，是一個新契機讓年輕人發掘更多中華傳統文化的魅力。