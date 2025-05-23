校長筆記｜初中學生蛻變成長　享受學習發揮所長

文︰天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長

由小學生變成中學生，進入新的學校、迎接學習新階段，難免會感到緊張和不安，同時又會充滿好奇和新鮮感。學生在學校學習，不僅是為了增加學科知識，更重要是透過群體學習，內化良好的行為、態度及價值觀，發掘自己的潛能。



升上初中，首次參與運動會，傲風（左一）積極投入各項競賽，更不忘關懷身邊的同學，主動加油打氣，展現了對彼此友愛。（作者提供）

今年中一的饒傲風同學，初來乍到，稚氣又可愛。他在學術及運動方面均有出色的表現，以英文科的成績尤為突出，外籍教師Mr. Archer與他建立了亦師亦友的關係，除了專業的指導，還提供了情緒支援，提升了他的學習動力。還有，傲風熱愛羽毛球，經選拔後成為校隊，是隊伍中備受矚目的新星。熱衷於挑戰新事物的傲風，對Well-being learning Experience（WLE）的木匠活動十分喜歡。透過實際操作木工，他不僅學到實用技能，利用搥子親手製作各種木製品令他獲得滿足感，更領悟到匠人精神的堅毅及追求卓越的重要性。

傲風在全人健康學習經歷體驗木匠的刨木和組裝木椅，領悟專注投入帶來的身心平衡與成就感。（作者提供）

此外，班主任溫學聰老師很想培育傲風的領導及社交能力，故委任其擔任班長一職。在同學眼中，傲風是一位稱職、具責任心和熱心服務的班長。他與同學建立了深厚的友誼，互相扶持，成為彼此成長道路上的重要夥伴。

學校十分重視班本經營，積極鼓勵各班級發揮特色，透過自主規劃與師生共創，促進學生歸屬感與全方位發展。（作者提供）

然而，看似一切順利的傲風，其實曾因個人成長上的挑戰而面臨情緒困擾，一度對學習及社交失去動力。幸賴班主任和學校社工謝 Sir 的悉心關懷與支持，每周主動跟進他的情緒狀態，提供適切心理輔導，傲風得以度過難關，回復笑容。

傲風表示：「伍少梅中學充滿正面與鼓勵的氣氛，感謝老師和社工的教導和陪伴，他們給我機會尋求自己的道路。」回顧本學年，傲風最欣慰的是自己能代表學校參與羽毛球比賽，加強了自信心和對學校的歸屬感。他未來的目標是代表學校參與羽毛球學界比賽，期望能在更高層次的競技舞台上展現個人實力，為校爭光。

傲風（左一）首次代表學校出戰羽毛球學界比賽，在球場上全力以赴。（作者提供）

另一位中三的鄺樂堯同學，同樣是運動愛好者。說起樂堯，筆者還記得在三年前的中一註冊日與他母親交談，她直言「比起學校的組別、名氣或成績，我更重視選擇一所適合的中學。我想兒子成為一個關心他人、樂於助人的人，培養出貢獻社會的心，為了讓世界變得更美好而行動。」讓筆者印象深刻。

樂堯感謝母親為他精心挑選志願中學，讓他在伍少梅中學度過與學業繁重的小學截然不同的生活，他感到自由、充實，更加投入學習。翌年，樂堯的弟弟入讀本校，身兼師兄和哥哥的樂堯為弟弟張羅入學事宜，細心地為他挑選合身的校服，老師也感歎樂堯能夠獨當一面。

在伍少梅中學已度過近三年時光的樂堯，坦誠直率，活力充沛，是老師的好幫手。他目前擔任圖書館管理員和貓義工，雖然他笑言自己參加學校職務是為了記錄服務時數和提升操行分數，動機不純，但只要看到他整理圖書和照顧貓貓的模樣，就知道樂堯認真對待工作，有愛心和具責任感，絕非投機取巧。

樂堯於獨木舟水球公開賽獲得學生組和公開組的冠軍。（作者提供）

熱愛運動的樂堯，在父母的栽培下，從小接觸游泳、水球、獨木舟、滑浪風帆、冰上曲棍球和羽毛球等，可謂十項全能。他與任教體育科的吳峻鴻老師是志同道合的好友，經常討論體育賽事，偶爾切磋球技，一同享受運動的樂趣。雖然學校常規的體育課未有涵蓋所有運動項目，但都會提供資源上的支持，樂堯曾獲校方贈送羽毛球拍和資助，以支持運動發展。他認為自己身在福中，在父母和學校的支持下，他更能專注發展個人專長。樂堯的目標是加入香港代表隊，成為職業球員，退役後轉型為教練，薪火相傳，或者成為社工，服務社群。

筆者樂見傲風和樂堯兩位初中學生的茁壯成長，在往後的日子，老師會繼續栽培他們，點燃他們心中的火炬，指引他們前進的方向，並在他們遇到挫折時給予鼓勵和支持，讓他們有信心堅持目標，成就自己。

伍少梅中學作為一所具前瞻性的學校，以建立「未來學校」、「幸福學校」和「社區學校」為目標。「未來學校」引入創新課程和透過多元的學習活動，設置不同的實境學習場地，讓學生體驗、學習和應用各種未來技能。此外，學校善用社區資源，積極推動服務學習，一方面為學生提供更廣泛的學習機會，另一方面鼓勵學生學以致用，運用所學知識和技能回饋社會，成為「社區學校」。

最後，作為「幸福校園」，我們致力營造關愛的環境，接納和愛護不同背景的學生，老師實踐「臨在」的精神，陪伴學生在包容多元文化的校園中健康成長。每一位學生都蘊含無限可能性，有的在學業上精益求精、有的在課外活動中展現才華，有的在面對逆境時展示出堅韌的毅力。他們都用行動證明了自己的能力，也重新演繹了成功的定義。希望我們的學生，能在成長的舞台上發光發熱，發揮所長，創造屬於自己的未來。

天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長（作者提供）

作者簡介：

李建文

中學校長、社會工作學士、社會科學碩士（輔導）、文學碩士（通識教育）、教育文憑。香港專業輔導協會副院士、香港教育大學亞太領導及變革研究中心教育領導學人。李校長一直相信沒有不愛學習的孩子，多年來致力為學生提供優質教育。李校長關心基層學童及弱勢羣體的學習及生涯發展，並積極推動教育創新、培育未來領袖。

