校長筆記｜平凡中的不凡　 突破自我挑戰馬拉松

文︰天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長

伍少梅中學現年中四的何國泓同學，性格溫和樸實。國泓看似平凡，卻是學生會、慈青會、紅十字會、桌球校隊及貓義工幹事會的成員，因此總能在學校不同場合發現他的身影。



每星期一、五的晨跑隊伍。（校長提供）

身兼多職的國泓，沒有怠慢任何一個工作或活動。學校早於三年前建立跑步文化，體育科呂俊成、吳峻鴻和岑施哲老師每逢星期一、五早上7時舉行晨跑，國泓每次都準時出席。晨跑學生由校門出發，圍繞葵涌邨一帶跑步，途中有不少梯級和斜路，頗有難度。筆者問國泓會否有想賴床、想偷懶而缺席晨跑的一刻，他笑言：「不會，我每天都是固定時間起床，而且晨跑又不辛苦。」

不少學生因晨跑而愛上跑步，甚至鼓勵其他同學參加晨跑。晨跑隊伍由一開始的幾個人，隨著愈來愈多師生加入，變成如今的二、三十人。在晨跑領隊之一黃彥智老師的鼓勵下，包括國泓在內的7位學生，決定參加今年的渣打香港馬拉松。

今年「渣馬」在2月9日舉行，黃Sir由上年12月起，陪伴7位學生接受外間機構提供的專業訓練。同學在專業跑者的指導下，不只是學習應對10公里賽事的技巧，還領悟到跑步與做人的關係。黃Sir又為同學安排試跑，讓他們體驗10公里的路程和了解自己的水平，當時的國泓跑得相當吃力，取得最後一名。「我那時候不應該停下腳步……」國泓十分懊惱，短暫停步是他包尾的原因。然而，試跑的成績沒有令國泓打退堂鼓，他在過程中了解到自己的不足，並制定改善策略，然後堅持練習。

到了「渣馬」當天，首戰馬拉松的國泓，看到賽道上的選手人山人海，難免十分緊張，但他堅定了心中的想法：「我絕不能停下來」。在一聲槍響後，國泓投入到一眾選手的熱情之中。跑步期間，辛苦與不適感隨著時間愈演愈烈，消耗著國泓的體力和鬥志，同時內心湧現一股力量推動他向前跑。最終，7位同學都順利完成賽事，獲得挑戰成功的獎牌。

「我曾經對未來的安排感到茫然，自從參加馬拉松訓練後，發現自己有明顯的進步。」成功挑戰馬拉松，國泓領悟到堅持不放棄的重要性，為自己達成了人生一個小目標感到興奮和滿足。持續的跑步訓練內化了國泓的個人特質，包括堅毅、自律性、追求目標和突破自我。至於之後的計劃，他表示正關注惠康和迪士尼樂園即將舉辦的跑步賽事。看來，國泓的跑步之路會延續下去。

國泓在校外接受專業跑者的訓練。（校長提供）

學校推行晨跑的目的是鼓勵學生鍛鍊身體、建立運動的習慣，維持身心健康，以打造「幸福校園」，同時培養他們的恆心與意志力。人們常說「人生像是一場馬拉松」，也可以比喻跑步與學習的關係。學習是一條漫長的道路，要訂立個人目標、掌握自己的節奏，不需要與他人比較。即使國泓試跑的表現比其他同學遜色，但沒有動搖他的決心，他從挫敗中吸收經驗，努力向上、毫不懈怠，憑著堅毅不屈的精神，最終在「渣馬」取得理想的成績，達成目標。

自言平凡的國泓，早已在跑步的過程中進步和成長，轉化為非凡的存在。筆者寄語國泓，只要跑下去，在終點迎接你的是更強大的自己；繼續跑下去，讓跑步成為你人生的亮點！

天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長（校長提供）

作者簡介：

李建文

中學校長、社會工作學士、社會科學碩士（輔導）、文學碩士（通識教育）、教育文憑。香港專業輔導協會副院士、香港教育大學亞太領導及變革研究中心教育領導學人。李校長一直相信沒有不愛學習的孩子，多年來致力為學生提供優質教育。李校長關心基層學童及弱勢羣體的學習及生涯發展，並積極推動教育創新、培育未來領袖。

