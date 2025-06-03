辯論賽｜保良局兩校學生激辯應否允攜帶寵物上巴士　蔡繼有學校勝

第十五屆全港小學辯論賽總決賽於5月24日舉行，決賽辯題為「巴士應全面允許攜帶寵物上車」，由保良局香港道教聯合會圓玄小學（正方）與保良局蔡繼有學校（反方）對決，最終由保良局蔡繼有學校奪得冠軍。



保良局蔡繼有學校學生在比賽中為「反方」。(保良局提供圖片)

辯論賽由保良局主辦、田家炳基金會贊助，共吸引超過70支小學隊伍報名參賽。為讓更多師生及家長觀看，決賽賽事網上直播，方便公眾觀看。保良局期望透過賽事持續推廣思辨精神，鼓勵學生多角度思考，以提升解難能力和創意。

保良局蔡繼有學校學生在比賽中以「反方」勝出。(保良局提供圖片)

適逢賽事15周年，保良局特別製作了一段紀念影片，並邀請三位在過往比賽奪得「最佳辯論員」的同學分享心得，包括第一屆冠軍隊伍成員陳臻澤、第四屆最佳辯論員張鎧蕎，以及第十三屆最佳辯論員卓攸。他們分享辯論如何影響他們的個人成長，其中陳臻澤更成為本屆決賽正方隊伍圓玄小學的辯論導師。

保良局主席李何芷韻重申舉辦全港小學辯論賽的意義，「在這個信息爆炸的年代，培養學生的批判思考能力較以往更為重要。」她表示，保良局致力從小訓練同學的邏輯思維、表達能力、以及溝通技巧，並讓學生了解更多與生活息息相關的社會議題。她感謝社會各界不同持份者的鼎力支持，特別鳴謝田家炳基金會連續三年贊助賽事。

保良局蔡繼有學校學生在比賽中以「反方」勝出。(保良局提供圖片)

活動邀得多位專業人士擔任評判，包括律政司顧問律師兼前副法律草擬專員毛錫強律師、田家炳基金會評審及評估委成員謝國強、律師會大中華法律事務委員會副主席黃江天、樹仁大學輔導及心理學系副教授符瑋、以及教育大同聯合總幹事何美儀。

保良局表示，評判團一致讚揚雙方隊伍表現出色。評審向學生給予寶貴意見，指出在運用數據和例證強化論點時，應妥善整理論述內容，使之更貼近生活，並以情感打動聽眾。