平機會首辦中學校際辯論比賽　向青少年推廣多元共融理念

青少年是香港未來的棟梁，亦是推動社會發展的新力軍，因此平機會一直十分重視青年教育工作，也透過各項活動向不同年齡層的青少年推廣多元和共融的價值，培育他們成為推動平等機會的新一代。有見及此，平機會去年年底首次推出「平等機會盃中學校際辯論比賽」，希望透過舉辦辯論比賽提高中學生對平等機會的了解。辯論比賽總決賽已於上周六（5月3日）進行，經過多輪激辯後，最終由港大同學會書院奪得冠軍，協恩中學獲亞軍，而總決賽「最佳辯論員」則為協恩中學的陳欣彤同學。我在此恭喜各得獎學校及辯論員。



撰文：平等機會委員會主席林美秀



平機會於5月3日舉行「平等機會盃中學校際辯論比賽總決賽暨頒獎典禮」。兩所晉身總決賽的中學 —— 港大同學會書院（左）及協恩中學（右）就辯題「科技進步對達至共融社會利大於弊」進行激烈辯論，爭奪冠軍寶座。

「2024-2025平等機會盃中學校際辯論比賽」總決賽評判、平機會管理層，以及辯論比賽冠、亞及季軍得主合照。

首屆辯論比賽獲學界積極響應

「平等機會盃中學校際辯論比賽」自去年12月推出以來，得到學界熱烈響應，吸引了117間中學、逾500名學生報名參與。經抽籤後，共有32間學校入圍，參賽隊伍於今年2月至4月期間進行了30場淘汰賽，就平等機會相關議題進行辯論，辯論的議題涵蓋性別平等、無障礙設施、少數族裔融入社會、家庭友善僱傭措施、以及防止性騷擾等。最終，協恩中學和港大同學會書院脫穎而出，晉身總決賽。

在自由辯論友誼賽中，來自4間中學的6位學生，在兩位電台主持帶領下組成正反兩方，就辯題「女為悅己者容不合時宜」進行辯論，令現場氣氛再度熾熱。

總決賽精彩交鋒 港大同學會書院終奪冠

平機會在5月3日舉辦了「平等機會盃中學校際辯論比賽總決賽暨頒獎典禮」，總決賽辯題為「科技進步對達至共融社會利大於弊」。我們邀請了香港特別行政區政府行政會議非官守議員湯家驊先生擔任活動主禮嘉賓及評判，並邀請了立法會教育事務委員會主席周文港議員、香港數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩博士及平機會委員暨社會參與及宣傳專責小組副召集人陳麗群女士，與我一起擔任總決賽的評判，選出第一屆「平等機會盃中學校際辯論比賽」的冠軍。

香港特別行政區政府行政會議非官守議員兼主禮嘉賓湯家驊（中）聯同立法會教育事務委員會主席周文港（左一）、香港數碼港管理有限公司行政總裁鄭松岩（右一），以及平機會主席林美秀（左二）和平機會委員暨社會參與及宣傳專責小組副召集人陳麗群（右二）擔任「2024-2025平等機會盃中學校際辯論比賽」總決賽的評判。

在總決賽中，協恩中學及港大同學會書院的同學就辯題展開激烈交鋒，正反雙方旁徵博引，不僅嫻熟援引平機會的研究數據，更廣泛借鑒國際例子，多角度剖析科技發展對社會共融的深遠影響，充分展現出他們在賽前所做的扎實準備。在自由辯論環節，雙方隊員唇槍舌劍，現場氣氛緊張刺激。經過一輪精彩對決，港大同學會書院勇奪冠軍，協恩中學奪得亞軍，粉嶺禮賢會中學及基督教崇真中學則在早前進行的比賽並列季軍，而總決賽「最佳辯論員」的殊榮則落在協恩中學的陳欣彤身上。兩隊辯論隊表現都非常出色，無論是對辯題的理解以至辯論的技巧，都值得讚揚，我相信隊員們及辯論隊老師都花了不少時間為比賽作準備。

平機會委員暨社會參與及宣傳專責小組副召集人陳麗群女士（右）向獲得「2024-2025平等機會盃中學校際辯論比賽」總決賽「最佳辯論員」的協恩中學陳欣彤頒發獎盃。

跨校合作 自由辯論友誼賽再掀高潮

除辯論比賽總決賽外，同場的自由辯論友誼賽同樣精彩紛呈。來自4間早前曾報名參賽的中學的6位學生組成正反雙方，由是次比賽的媒體夥伴商業一台的兩位電台主持帶領，就辯題「女為悅己者容不合時宜」進行辯論，雙方妙語如珠，令現場氣氛再度熾熱，最終現場觀眾即時投票決定反方獲勝。

透過辯論比賽向青少年推廣平等、多元、共融價值

回想當天的比賽盛況，我欣喜看到參賽同學不僅展現出對平等機會議題的深入理解，更體現出「換位思考」的能力，以多角度審視不同的議題，這正是平機會舉辦是次辯論比賽的初衷。我們希望青少年透過參與比賽，討論和反思平等機會的議題，讓他們更深入明白構建平等、多元和共融社會的價值和重要性，從而消除歧視態度，在日常生活中支持和奉行多元共融的精神。

今屆「平等機會盃中學校際辯論比賽」得以圓滿舉行，實有賴多個單位的鼎力支持，包括擔任總決賽及淘汰賽的評判、老師和辯論隊教練，以及提供場地舉行賽事的學校及商場。平機會計劃在下個學年再度舉辦「平等機會盃中學校際辯論比賽」，培育更多青少年認識和擁抱多元、平等、共融的價值，為香港的平等共融發展注入新動力，我亦期待在下一屆賽事見到更多青少年在台上發光發亮。