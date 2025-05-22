立法會辯論鞏固香港旅遊地位　議員拋橋倡辦亞洲馬拉松、帆船旅遊

立法會今日（22日）討論並通過旅遊界立法會議員姚柏良提出的無立法效力議員議案，題為「強化香港作為國際旅遊城市樞紐的角色，鞏固其作為世界級首選旅遊目的地的地位」。姚柏良強調，必須重視數據驅動決策作用。他指出，目前政府公開的數據只有入境處及旅發局問卷調查基本數據，欠缺港人外遊數據，核心數據維度例如旅客性別、年齡、出入境模式、流動習慣、內地旅客的省份來源、持有的簽註類型等關鍵指標無從掌握。



數據不足，用大數據預測旅客流量也就無從談起，姚柏良表示，業界分析市場時難免出現盲人摸象、難作出超前部署以及精準營銷。



東壩。（洪戩昊攝）

東壩問題引起討論 姚柏良：便利郊遊不等於推生態遊

姚柏良表示提出議案是想繼續集思廣益，提振旅遊業的競爭力。他希望繼續針對內地市場，建議港府向中央爭取，進一步放寬廣州、上海、北京來港旅遊簽注安排。他指作為旅遊樞紐自然有出有入，要共同推動大灣區雙向奔赴。

他舉例早前東壩擁擠問題引起廣泛討論，政府積極應對例如解決交通問題、鼓勵錯峰出行，但他強調便利郊遊不等於推動生態遊，要提供更高質素的體驗。他期望政府用清晰政策解決發展旅遊及保育的矛盾，要善用香港生態資源，為業界創造條件。

江玉歡（黃浩謙攝）

江玉歡：無處不旅遊需避免「客大過主」、要做到「主客共生」

選委界立法會議員江玉歡表示，政府推動無處不旅遊同時要精準容量管理，避免過度擠壓本地市民生活空間，避免出現「客大過主」的失衡現象。她反問東壩出現擁擠情景，是否體驗政府發展旅遊的目標？五一期間尖沙咀海濱，大部分遊客在有限的範圍駐足，一街之隔的店鋪難受惠遊客量，是否存在失衡？

她指，要跳出淺層討論，香港旅遊轉型本質是城市治理革新，國際旅遊地標建設必須是在地性為核心，將本土文化、市民生活及旅遊發展深度結合，形成「主客共生」的永續模式。

葛珮帆（黃浩謙攝）

葛珮帆：應發展空中觀光路線 空中計程車做跳島遊

民建聯立法會議員葛珮帆指，低空經濟可以賦能海岸旅遊提供新的機遇，深圳鹽田區有直升機觀光項目，將旅客停留時間從0.5日提升至1.8日，空中視覺可以提升旅遊附加值。反觀香港有不少海岸線及摩天大樓，她認為可以參考港澳辦主任夏寶龍提及用好島嶼資源，可以用載人無人機實現半小時低空環島圈，旅客上午可以在太平山頂俯視維港景色、中午可坐飛行器到東平洲看地質公園、傍晚可經大澳水上排屋回到香港市區。她認為可以發展保育觀光航線，發展地質公園空中觀光航線、發展空中計程車做到跳島遊，甚至發展空中看大灣區的體驗。

劉震。（盧翊銘攝）

文體旅局：旅遊業發展勢頭良好 對旅客吸引力依然強大

特區政府在去年12月底發表《香港旅遊業發展藍圖2.0》，文化體育及旅遊局副局長劉震表示，《旅遊藍圖》以無處不旅遊作為核心理念，公布後政府及業界積極響應，今年旅遊業發展勢頭良好，1月至4月有1608萬訪港人次，較去年同期多10%；內地旅客佔1206萬、非內地旅客402萬，分別按年多8%及17%。他表示，五一黃金周入境人數增加，顯示香港旅遊業強勁復蘇，對旅客吸引力依然強大。

議員倡發展體育產業 陸瀚民倡牽頭另辦亞洲馬拉松

新民黨立法會議員葉劉淑儀建議推廣體育運動，認為香港有條件做帆船旅遊及比賽。她指香港有三個歷史悠久的帆船會，很多熟悉帆船的好手、評論員、工人，且內地都重視帆船賽，譬如青島都有帆船賽、深圳都有帆船比賽中國盃，反問為何香港不舉辦帆船賽，應該爭取國際比賽，讓船員促進香港本地經濟，希望政府認真考慮。

經民聯選委界立法會議員陸瀚民表示，舉辦盛事較興建設施更加快，世界跑步市場潛力巨大，雖則香港加入世界馬拉松系列，但加盟費非常高昂及有不少限制。他建議香港可以牽頭連同一帶一路城市，另辦亞洲五大馬拉松系列，帶動運動旅客同時可以推動民間外交。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（24日）主持體育委員會會議後見記者，公布精英運動項目新安排。(廖雁雄攝）

羅淑佩：需重振旅遊業雄風 大熊貓一歲生日加推活動

文化體育及旅遊局局長羅淑佩回應指，香港旅遊業發展是重振旅遊業雄風作為目標。在政策和基建配置方面，她表示中央公佈多項大灣區文件提供指導性方向，局方亦在去年12月局方發佈了《藍圖2.0》，多年來港府加強了交通網絡包括三跑落成，進一步鞏固了香港航空樞紐地位，續稱會與一帶一路國家加強航空服務聯繫。她指，文體旅局一直推動香港在大灣區內一程多站的旅遊，會加強與大灣區城市合作在海外進行推廣，旅發局今年會到歐洲宣傳大灣區旅遊訊息。

產業發展方面，羅淑佩指香港要加強自身旅遊吸引力，吸引更多國際旅客，3月啟德體育園啟用後有多場盛事及演唱會，促進了人流，7月世界四大足球勁旅齊集香港引起熱潮。她指賽馬是重要的娛樂活動，吸引很多旅客特意來港，吸引高增值旅客潛力強大，最近賽馬會推出的套票大受歡迎；海島旅遊短期內會發展跳島遊，旅發局會鼓勵業界開發更多海島遊行程，政府正研究發展海島遊的政策支援。對於兩大主題樂園，她表示會繼續推陳出新，在大熊貓龍鳳胎一歲生日時，會加推活動發展熊貓旅遊。

東壩有超過9成的遊客是內地人。（洪戩昊攝）

參考議會意見管理東壩 需要作出平衡

西貢東壩旅遊方面，羅淑佩指五一時旅客多但秩序良好，山徑能夠滿足的需要應該是打卡及行山，會參考議會意見管理好，但香港的海島及山徑受歡迎都是因為自然景色，如果要犧牲美麗自然生態的話，則需要平衡。

她指旅遊業持續發展各方參與同樣重要，特區會繼續以《藍圖2.0》作為行動綱領，會廣吸西方客、廣納八方財。