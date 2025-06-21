自閉症學童主流小學畢業　母親感激校長讓兒子重生望公眾減少標籤

「『川川』係我同先生結婚10週年嘅禮物，婚後一直都想有BB，但可能工作太操勞，直至辭職幾年先至懷孕……第一次聽到佢叫爸爸媽媽已經係5歲……」「川川」是啟基學校（港島）的小六學生，患重度自閉症，校長無懼嚇走其他學生，堅持錄取，6年來見證他從瞓地除鞋脫襪不合作，到小六取得主科全部合格畢業，絕對是愛的奇蹟。



「川川」全名楊映川，父母是基督徒，取名靈感來自聖經詩篇，象徵樹木栽種在溪水旁，寓意生命充滿滋潤，按時結果，葉子不枯。「川川」15個月大時，別的同齡小孩都已牙牙學語，但他仍未懂說話，父母於是帶他到母嬰健康院及私家醫院進行評估，結果證實是發展遲緩及有患有自閉症。



「好多人問我產檢時點解驗唔到呢？但當下我只係諗到，要點樣先幫到個仔。」「川川」的母親珊珊本身是一位教師，遭逢變故並沒有埋怨，丈夫是工程師，夫婦原先計劃「川川」滿3歲時，她重返職場再執教鞭，但命運使然要當全職母親。



「川川」母親珊珊（左）本身是一位教師，「川川」15個月大時經評估後證實患有自閉症。（羅國輝攝）

入讀主流幼稚園被留難 特殊教育偏向生活技能

「川川」3至6歲時在特殊幼兒中心學習，之前曾入讀主流幼稚園，但上學僅一個月，卻被校長要求重新面試，許未有糾纏，識趣退學，一邊到私人機構讓「川川」學習、一邊輪候特殊幼兒中心。不過，許始終認為特殊中心太偏向生活技能及自理，不是真正校園學習，於是決定多花一年時間，讓「川川」插班幼稚園重讀K3。「當年我好感激香港中國婦女會幼稚園校長俾機會『川川』，嗰年我日日陪返學，隔住玻璃望住佢上堂，見到佢有進步，同小朋友嘅相處，我就覺得好感動。」

「川川」的額頭因長期敲打致瘀傷，這些都是自閉症患者的典型重複性行為。（羅國輝攝）

亦因如此，加深了許讓「川川」升讀主流小學的念頭，經打探及同路人介紹，得知啟基學校（港島）校風純樸，校長與教師團隊都充滿愛心，於是趁開放日帶兒子參觀，意外地「川川」對學校十分接納。「我一入啟基校門就主動同校長老師交代『川川』的情況，估唔到大家都無帶有色眼鏡望我，仲鼓勵我唔好放棄。」順理成章，「川川」便成為了啟基港島的一份子，接受主流教育。

被途人指罵「唔識教仔」 學校是寶藏感激校長付出

「川川」的身形略胖，個子較同級同學高大，採訪當日他坐在媽媽身旁，訪問歷時超過一小時，他間中會拍手及用手腕敲打自己的前額，或用手機播放音樂自娛，算很有耐性，只是日子有功，「川川」的額頭因長期敲打致青青紅紅，但這些都是自閉症患者的典型重複性行為。記者嘗試用「溝通簿」跟「川川」對話，他熟練地提起筆用英文回覆，字體雖不太端正但清楚能辨，「川川」寫道︰「You make so many question……」來抗議記者提問太多，令人哭笑不得。

記者嘗試用紙筆跟「川川」對話，「川川」寫道︰「You make so many question……」來抗議記者提問太多。（羅國輝攝）

許表示最難捱的日子已經過去，以前會介意在街上會遭人白眼，甚至在地鐵上責怪她不懂教仔、笑「川川」不正常等等，兒子即將小學畢業，她很感激啟基上下及鄭惠琪校長多年來的無條件付出。「我以前唔敢對個仔嘅學術發展有期望，係鄭校長一句︰『一定要追求學業，我哋一齊努力』畀信心我！啟基嘅校園唔大，但絕對係一個寶藏。」許亦十分感謝學校社工和特殊教育組支援組，他們為「川川」構思和執行了許多切實的學習方案，感恩有他們一路同行。

「川川」媽媽（右）感激啟基上下及鄭惠琪校長多年來的無條件付出，令她有信心繼續與兒子一同努力。（羅國輝攝）

期望大眾多認識自閉症 深信兒子有天會開花結果

許握著兒子的手，綻放出欣慰的笑容，「我改變唔到外界點睇我同個仔，唯有一直強壯囝囝嘅內心。」對未來，對兒子，許懷著一顆感恩的心，希望「川川」能讀主流中學直到中三，其次是期望大眾可對自閉症有更多認識，減少標籤。許最後打趣地說，「川川」每年參加的「一人一花」計劃，花苗每次都巧合地到翌年才會開花，或許就如「川川」的人生，步伐雖比別人慢，但總有一天會茁壯成長，開花結果。