《香港01》進駐學與教博覽　一站式教育活動服務啟迪學生多元潛能

教育從來不止於課本與考試，更在於體驗及感受，優質的教學活動更能激發學生學習興趣，有效培養不同能力。《香港01》及旗下「01教育」明白到教育界的不同需求，一直有透過善用自身的媒體優勢，為學校穿針引線，連結並引入外間資源，提供豐富而多元化的學習活動，促進教學。



《香港01》及旗下「01教育」將進駐在7月2至4日期間，在灣仔會展舉行的「學與教博覽2025」3E展廳門口 C02 號展位，現場展示多元教育項目成果，並設專區與教育工作者交流並商討合作的可能性，共同為香港學子構建更廣闊的學習視野。



《香港01》過往為多間中小學度身訂造及成功舉辦一系列備受好評的教育項目，涵蓋中華文化傳承、社區探索實踐、媒體素養提升及國民身份認同等重要範疇，服務質素與成效深受學界信賴。

傳承中華文化瑰寶 互動體驗點亮文化認知

《香港01》曾到學校展出不同系列的篆刻印章，主題包括《水滸傳》「聚義堂」、奇門遁甲、篆刻名家與歷史及印章紙雕等。

《香港01》推出「中華文化學人計劃」，舉辦參觀、講座等活動，摒棄單向輸入模式，透過互動與親身體驗讓文化「活」起來，協助學校推廣中華文化，深化學生對國家豐富文化的認識。

例如「中華文化巡迴展覽及攤位遊戲」曾與本港篆刻家屈文灝先生合作，除策劃展出篆刻藝術展品外，更透過百家姓、璇璣圖、孔子七十二弟子、印章紙雕及中國核心價值等篆刻系列，結合互動元素與攤位遊戲，讓學生近距離感受傳統藝術的魅力。

走進社區實踐 以記者視角培養公民意識

《香港01》早前為基督教香港信義會元朗信義中學舉辦「新聞學人計劃」工作坊，期間安排學生前往屏山鄧氏宗祠進行實戰採訪。（周令知攝）

《香港01》亦聚焦社區探索項目，如舉辦「新聞從業員培訓工作坊」引導學生走出課室，以記者視角觀察社會。工作坊由專業導師負責，內容由介紹記者工作開始，講解如何客觀準確地傳播資訊，並剖析社區新聞特點，指導學生擬定採訪主題及訪問技巧。學生更會分組深入社區，親身包辦訪問、拍照及撰稿，走訪不同商舖體驗記者工作。

《香港01》亦曾邀請前線編採人員向學生介紹新媒體的運作以及採訪技巧，並且進行實戰採訪撰寫新聞報道，同時亦有機會體驗電視主播報道新聞。

鍛鍊媒體素養 在資訊洪流中明辨求真

面對資訊爆炸時代，《香港01》的「媒體資訊素養工作坊」致力培養學生成為清醒的資訊接收者與負責任的傳播者。內容包括學習辨識假新聞、資訊偏誤、廣告手法及煽情標題背後的邏輯；教授實用查證工具與方法，練習核實圖片、影片來源及訊息真偽；認識新聞產製流程、不同媒體的立場與商業模式，培養批判性思維；並探討網絡欺凌、私隱保護、版權意識、理性表達及網絡禮儀等數位公民議題。

認識家國 深化國民身份認同

高雷中學早前參加《香港01》旗下「01教育」舉辦的「中華文化學人計劃 — 親子參觀香港故宮文化博物館」活動，有約120名教師、家長及學生參加。（黃寶瑩攝）

《香港01》持續支援學界推動國民教育，透過不同體驗與深入認知，培養學生家國情懷。活動結合多媒體及專家講座，介紹國家科技創新、扶貧成就、文化傳承及憲法與基本法教育等最新發展，同時講解國家安全的重要性與內涵，提升維護國安的意識。

此外，亦與不同領域專家合作，邀請專家到校分享中國文創現狀與發展機遇。過往曾與中央廣播電視總台數位文化博物館（央博）聯手舉辦學術講座、沉浸式展覽及跨區域文化交流活動，讓香港學生親身感受中華文明魅力，激發對歷史與藝術的興趣，深化兩地文化聯繫。