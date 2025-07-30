《香港01》中華文化學生講座　退役南拳運動員梁倬熙談武德精神

中國武術是組成中華文化的重要部分，擁有悠久的歷史與深厚的文化底蘊，既是一項體育運動，亦是展現武德、技藝與體能的舞台。香港作為中國武術發展的重要地方，孕育出眾多優秀運動員，當中包括退役南拳精英運動員梁倬熙。他6歲接觸武術，14歲獲選進入香港武術隊，4年後成為全職運動員。他表示，在練習武術的過程中難免經歷挑戰與挫折，但他一直憑着「不能在人生的舞台留下遺憾」的目標克服每個難關，逐步邁向國際舞台，向世界展現中國武術的魅力。



梁倬熙講解武術歷史及武德。（黃寶瑩攝）

中國武術博大精深，更被稱之為「國粹」。梁倬熙早前到黃埔宣道小學的擔任一個講座的主講嘉賓時，向在座的學生們介紹中國競技武術及運動員生涯時表示，武術不僅是技擊之術，更蘊含深厚的思想與道德價值，當中強調「武德」，要求習武者以禮待人、不恃武傷人、不以強凌弱，並養成尊師重道、尊老愛幼的品格。這種道德規範不僅體現在日常生活中，更融入武術動作與禮儀之中。

抱拳禮象徵尊重與謙遜

他指出，「抱拳禮」是武術界的標誌性禮儀，象徵尊重與謙遜。習武者以左掌掩右拳，表示「勇不滋亂、武不犯禁」，即以勇猛習武，卻不濫用武力。左掌的四根手指代表「德、智、體、美」，屈攏的大拇指則提醒習武者保持謙虛，不自大不驕傲。右拳象徵勇武，當兩手相抱時，則寓意「文武兼備、以武會友」，強調團結與互相學習的精神。

梁倬熙稱武術修煉強調「精、氣、神」核心理念的培養。（黃寶瑩攝）

「精、氣、神」體現武術精華

他續指，武術修煉亦強調培養「精、氣、神」的核心理念。「精」代表神采奕奕，昂揚鬥志，不能有半點頹廢，要有使不完的勁，「氣」指要渾身鼓足力氣，如同充足氣的皮球，一拍就跳，蹦得很高，而「神」則是眼睛炯炯有神，眼神似電，敏捷靈活，手到眼到。他說，「精、氣、神」體現了武術的精華，初練者不會做到，只有武術訓練到一定程度，才能全面掌握，於場上展現最佳狀態。

本地與國際賽事

講座期間，梁倬熙亦談及在香港與國際舉辦的武術賽事。他指香港武術界積極推動本地及國際賽事，當中包括全港學界武術比賽、全港公開新秀武術錦標賽等，讓年輕選手有機會展現實力。至於在國際層面，武術是亞運會正式比賽項目，還有世界武術錦標賽、亞洲武術錦標賽等，為運動員提供更廣闊的發展平台。

在失敗中成長

在競技場上，運動員難免經歷挑戰與挫折，梁倬熙亦不例外。他說，武術比賽對運動員的心理素質要求極高，「總會有人想用任何方法撃敗你」，但只要經過千錘百鍊，從失敗中學習調整心態，就能用時間和行動來證明自己。

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