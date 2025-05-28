《香港01》中華文化專家顧問楊莉瑤　推廣茶文化助青年建文化自信

中國素有「茶的故鄉」之稱，自古以來茶不僅是重要的貢品與貿易品，更是在詩詞、書畫、宗教與哲學中的文化象徵。香江會-滙天下茶文化推廣中心董事總經理、觀塘區議員楊莉瑤一直致力推廣中國茶文化，以不同的方式讓年輕新一代接觸茶藝。



她接受專訪時表示，隨着時代變遷，傳統茶文化逐漸遠離年輕一代的生活，因此她希望透過舉辦沉浸式茶文化體驗活動，讓中小學生親身接觸茶藝，從中領悟中華文化的深厚底蘊與精神價值，從而建立文化自信，目標是讓年輕人成為傳統文化的守護者與傳播者。



《香港01》舉辦「茶藝文化體驗活動」。（黃寶瑩攝）

楊莉瑤：冀喚醒新一代「茶為國飲」的民族自豪感

（黃寶瑩攝）

楊莉瑤表示，新一代年輕人對茶文化的認識正逐步淡化，推廣茶文化不僅有助學生了解茶的起源、種類與製作工藝，更能喚醒他們對「茶為國飲」的民族自豪感。她指出，茶文化不單是一門技藝，更是一種修身養性的生活哲學。

她認為，茶道講求「和、敬、清、寂」，融合儒家精神，而當中泡茶、品茶的每一道工序，都蘊含著尊重、耐性與心靈淨化的智慧，而透過敬茶、泡茶的儀式，其實就是在傳遞謙遜、和諧與靜心的價值觀。

沉浸式茶文化活動 親手體驗「茶拉花」

（黃寶瑩攝）

香江會-滙天下在觀塘打造的3萬呎「一站式」茶文化體驗基地，設有茶倉與文化館，展示來自中國各地的茶葉與茶具，並可安排多項互動體驗，包括花茶拼配、宋代點茶、認識六大茶類及製茶工藝等，學生還可欣賞到由不同名家以茶作為靈感創作的字畫。學生更可即場體驗宋代點茶，楊莉瑤形容過程有如現代的咖啡拉花，學生可以在茶湯表面畫出圖案，感受古人品茗的雅趣。

學生在認識宋代點茶歷史及用所用器具後，用茶筅擊拂茶湯形成泡沫。（黃寶瑩攝）

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學習茶文化有助學生培養文化自信

適逢今年是第十個「全民國家安全教育日」，楊莉瑤特別提到，文化安全作為國家安全二十個核心領域之一，對維繫國家穩定、民族團結與精神傳承至關重要，認為除了要保護歷史古蹟，更要讓傳統文化在下一代心中落地生根，培養他們的文化自信與價值觀。

楊莉瑤深信茶文化是中華智慧的貴寶，她希望學生能從茶文化中汲取智慧與品德修養，「以茶文德，以禮修身」，成為兼具文化底蘊與現代素養的新時代青年。

香江會-滙天下茶文化推廣中心董事總經理、觀塘區議員楊莉瑤。（黃寶瑩攝）

《香港01》推出的中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

《香港01》具備支援數十間本地中學及小學舉辦中華文化相關活動經驗，包括內地交流團、本地參觀、到校講座和工作坊等，同時可為學校提供媒體報道支援，與社會各界分享學校推動中華文化的動向。

如有興趣了解更多詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。

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