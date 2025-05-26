《香港01》中華文化學人計劃　體驗宋代點茶沉浸式感受千年茶文化

「《香港01》中華文化學人計劃」目的是與本港學者共同在中小學推廣中華文化活動，由專業學者與學生分享中華文化及歷史精粹，加深學生對國家豐富文化認識。



《香港01》日前與香江會-滙天下合辦「茶藝文化體驗活動」，超過30位安泰勵行會會員及《香港01》員工參觀本地一個融合教學、文旅、跨界別藝術交流的茶文化空間，在茶藝專家講解下參觀茶倉了解茶的歷史，並在以宋代點茶為主題的空間中親身參與宋代點茶工作坊、又品茗不同種類的中國茶及親身製作花茶包，體驗做職業「茶人」，讓參加者親身感受茶文化跨越千年的獨特魅力。



《香港01》舉辦「茶藝文化體驗活動」，超過30位安泰勵行會會員及《香港01》員工參觀本地一個融合教學、文旅、跨界別藝術交流的茶文化空間。（黃寶瑩攝）

負責這次茶藝文化體驗活動專家之一的香江會-滙天下培訓總監李深，她是國家高級茶藝師暨培訓導師，同時兼任中國茶文化國際交流協會副秘書長，擁有豐富茶藝培訓及主持品茗會等經驗。

透過品茶展開五感體驗

香江會-滙天下培訓總監李深，具有國家高級茶藝師專業資格，在活動中帶領參加者透過品茶展開五感體驗。（黃寶瑩攝）

活動特邀國家高級茶藝師李深擔任導師，帶領參加者展開五感體驗。在佈置典雅的茶文化館內，眾人先通五感， 品嚐大紅袍、碧螺春等名茶，認識綠茶的清新、黑茶的醇厚等六大茶系特點。茶藝專家李深在參加者沉醉味覺盛宴的同時，一邊講解六大茶系，分別為： 紅茶、綠茶、青茶（烏龍茶）、白茶、黑茶、黃茶。以及介紹不同茶系的發酵過程、製茶工藝及茶湯的顏色，讓參加者對茶開始有進一步的認識。

（黃寶瑩攝）

北宋詞人黃庭堅在《品令．茶詞》中，寫下「味濃香永，醉鄉路，成佳境。」誇茶比酒還厲害，喝好茶就像踏入仙境，要將茶發揮「味濃香永」到極緻，與茶沖泡藝術不無關係。

茶藝專家李深之後向參加者介紹泡茶器具及步驟，如溫壺、洗茶、茶葉量及泡浸時間等。參加者之後更親身體驗，嘗試利用傳統茶盅泡茶，期間亦有多位導師在旁指導，讓他們快速掌握技巧，有參與的學童將親手沖泡的茶即時奉上給父母品嚐，學習敬茶之禮。

親手復刻宋代「茶拉花」 親子合力挑戰茶筅功夫

（黃寶瑩攝）

是次茶藝文化體驗活動重頭戲「宋代點茶」掀起活動高潮。在另一個偌大的空間中，參加者除了能透過方寸之間的茶席設置，感受到東方美學禪意外，主辦單位更將有關宋代點茶的歷史、文化、技藝、當時社會狀態等等，製成精美的印刷品，展示在四周，讓參與者對宋代點茶有更深入認識。

（黃寶瑩攝）

宋代點茶就是將茶末置碗中，以沸水沖擊，用茶筅快速擊拂，形成綿密泡沫，再以茶膏在泡沫上作畫進行藝術創作。專家示範將茶末擊拂成綿密泡沫的技藝後，家長與學童紛紛化身宋代文人，手握竹茶筅奮力攪動茶湯。最終眾人成功在雪白茶沫上以茶膏繪製圖案，重現北宋盛行的「茶百戲」。

在認識宋代點茶歷史及用所用器具後，參與者用茶筅擊拂茶湯形成泡沫。（黃寶瑩攝）

茶倉尋寶學冷知識 手作花茶包藏心意

之後參加者轉移參觀茶倉導賞環節，活動巧妙設計茶文化尋寶遊戲工作紙，參加者透過導賞過程中觀察百年茶餅、茶具文物，破解趣味題目。最後環節中，大小朋友親手調配獨一無二的花茶包，可帶回家中慢慢品嚐。

在參觀茶倉導賞環節中，活動巧妙設計茶文化尋寶遊戲工作紙，參加者透過導賞過程中觀察百年茶餅、茶具文物破解趣味題目。（黃寶瑩攝）

是次活動透過「茶」，讓參加者解鎖五千年中華文化。有參與活動今年六年級的李同學表示，自己是一名中國茶愛好者，參與這個活動，讓他明白到茶的文化內涵，「我鐘意飲普洱，之前無諗到茶原來同中華文化有這麼多連結，如不同年代歷史、中國文學、器皿藝術，仲要修心養性，因為今日學識沖茶手同心都要定。」

「香江會－滙天下」茶業董事總經理楊莉瑤（紅黑衫）與一眾參加者合照。（黃寶瑩攝）

《香港01》推出的中華文化學人計劃，就教育局「推廣中華文化體驗活動」一筆過津貼，為學校提供全方位支援，包括內地交流團、本地校外參觀、專家到校講座、體驗工作坊、到校展覽和攤位、教材套等，支援中、小學於推動中華文化學習。

《香港01》具備支援數十間本地中學及小學舉辦中華文化相關活動經驗，包括內地交流團、本地參觀、到校講座和工作坊等，同時可為學校提供媒體報道支援，與社會各界分享學校推動中華文化的動向。

如有興趣了解更多詳情，可電郵至education@hk01.com或 WhatsApp（35828747）與黃先生聯絡。

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