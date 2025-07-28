《香港01》中華文化學生講座　抱拳禮五步拳體驗培養學生武術興趣

中華文化源遠流長，中國武術一直被視為四大國粹之一。《香港01》早前邀得中國香港武術聯會黃志光教練，帶領3位武術運動員楊子瑩、何卓橋及李天樂到粉嶺官立小學，向學生介紹中國武術精神、禮儀、套路、器械等，3位運動員向學生示範各種武術招式，黃教練更親身教導「抱拳禮」和「五步拳」，讓學生感受武術的魅力與樂趣，加深對武術的認識，培養對中華文化的熱愛。



楊子瑩、何卓橋是香港武術代表隊精英運動員，李天樂則為青少年運動員。楊子瑩曾在2023世界武術錦標賽奪得「女子對練」金牌，2024亞洲大學生武術錦標賽奪得「九節鞭」金牌、「八極拳」銅牌。何卓橋曾在2024亞洲大學生武術錦標賽奪得「傳統南刀」銅牌。李天樂曾在2024世界青少年武術錦標賽奪得「太極扇」銀牌、「對練」銀牌。

《香港01》早前邀得中國香港武術聯會黃志光教練（右一），帶領3位武術運動員楊子瑩（左二）、何卓橋（左一）及李天樂（右二）到粉嶺官立小學，向學生介紹中國武術。（羅國輝攝）

介紹中國武術歷史 學生齊學做「抱拳禮」

「武」字由「止」、「戈」二字組成，意思即為目擊他人動武時，用武術制止干戈。學習武術前要先學習武德，黃教練首先教導學生習武之人的基本禮儀「抱拳禮」，左掌為文為禮，「代表要有禮儀、誠信、尊重人哋」，右拳為武為勇，「代表有決心、堅毅不屈嘅精神」，兩手合一代表文武雙兼，拇指屈曲代表謙虛不自大，胸前環抱代表團結社會。黃教練帶領全場學生一起做「抱拳禮」，又說「抱拳禮」手勢如同一個「人」字，寄語學生「要做一個堂堂正正嘅人」。

電影武打明星李小龍、成龍、李連杰、甄子丹等人在向世界弘揚中國武術方面貢獻良多，黃教練向學生介紹4人的經典電影及成名武術招式。隨後又介紹中國武術的歷史，武術在戰國時代稱為「技擊」，是以作戰為目標的攻防格鬥技術，至民國時期統一改稱為「國術」，盼人民學習武術強身健體及對抗外敵，1949年中華人民共和國成立後又統一稱為「武術」，現在武術已成為國際性體育項目之一，提升中國人的民族自豪感。

黃教練（右一）與一眾武術運動員教導學生習武之人的基本禮儀「抱拳禮」。（羅國輝攝）

介紹武術套路器械 運動員表演引學生驚嘆

中國武術包含各種流派和套路，黃教練介紹武術運動由踢、打、摔、拿、擊、刺等動作組成，套路有拳術和器械，器械包括棍、槍、劍、南刀等，練習時可分為單人、兩人以上對打及6人以上集體練習。黃教練表示，習武能增強體魄、磨煉意志、培養品德，同時可提高身體協調性、靈敏性、速度和耐力。

接下來3名武術運動員楊子瑩、何卓橋及李天樂向學生帶來武術示範，楊子瑩耍出長拳，氣勢磅礡；何卓橋揮動南刀，發出洪亮的聲音助威，武術動作剛勁有力；李天樂揮舞太極扇，展現中國武術也有柔和、緩慢、動作輕盈的一面。在場學生看得極為投入，氣氛高漲，每當李天樂跳躍至半空，現場的同學們都傳出一陣陣驚嘆聲。

楊子瑩表演長拳，氣勢磅礡。（羅國輝攝）

何卓橋揮動南刀，發出洪壯聲音助威，武術動作剛勁有力。（羅國輝攝）

李天樂揮舞太極扇，每當跳躍至半空，現場都傳出一陣陣驚嘆聲。（羅國輝攝）

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運動員分享接觸武術契機 帶領學生學習「五步拳」

表演過後，3名運動員向學生分享接觸武術的契機，楊子瑩表示自小受武術指導及導演的父親薰陶，從小已開始習武，9歲入選香港武術隊，專項是刀術及棍術。何卓橋說，習武最初為強身健體，深入接觸後十分欣賞中國武術的武德，更令自己變得自律、堅強。李天樂則認為武術「好型」，因而產生興趣。

表演過後，3名運動員向學生分享接觸武術的契機。左起：楊子瑩、何卓橋、李天樂。（羅國輝攝）

活動接近尾聲時，黃教練帶領3名運動員教導一眾學生即場學習北派長拳基本套路「五步拳」，有3名學生自告奮勇上台表演，展示學習成果，將弓、馬、仆、虛、歇步型，以及拳、掌、勾3種手型耍得有板有眼，引來一陣熱烈掌聲。

黃教練帶領3名運動員教導一眾學生即場學習北派長拳基本套路「五步拳」。（羅國輝攝）

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目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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