科學科指引倡小一小二不設考試　以科學探究活動等方式評估

小學常識科和科學今年9月起落實分拆人文科和科學科，教育局昨日公布科學科小一至小六課程指引，提到以「科學探究」和「工程設計與創新」為課程重點，並建議學校採用多元化的評估方式，特別是小一及小二，學校應盡量避免採用紙筆考試，考評比重佔0%，全以「平時分」計算成績。



小學常識科和科學今年9月起落實分拆人文科和科學科。(資料圖片)

教育局昨日公布《科學（小一至小六）課程指引》，指引共有132頁，涵蓋6個章節，包括概論、課程架構、課程規劃與評鑑、學與教、評估及學與教資源。指引稱，課程目標是幫助學生透過科學探究和工程設計的過程，讓學生發現日常生活現象背後的科學概念和原理。

《指引》對科學科考試及「平時分」比重的建議。

該指引提到，小學科學科的評估政策須採用多元化的評估方式，包括進展性和總結性評估，學習過程和成果並重，「紙筆評估只是眾多評估方式的其中一種，小學科學評估絕不應局限於此」，尤其在小一及小二，建議該兩級應全以「平時分」計算，小三起逐步提升考試比重。由小三至小四的40%至60%，提升至小五至小六的80%。

小五小六科學科平時分佔20%

該指引以部分已試行科學科的小學為例，指可安排學生每學期參與兩次科學探究活動，配合課題，教師設計不同類型的科學探究活動，鼓勵學生在過程中提出問題、設計實驗、蒐集數據及分析結果，並完成探究記錄。評分標準以學生在探究過程中的參與度、協作能力、探究技能、分析能力等為主。

該指引以學習天氣現象「水循環」為例，學生雖然能夠寫出水循環的基本過程，卻未能以此解釋日常觀察到的現象。但透過探究活動，如將一罐冰汽水和一罐常溫汽水同時放置在室溫環境中，讓學生觀察並記錄兩個汽水罐表面的變化，學生將發現到冰凍汽水罐的低溫，使周圍空氣中看不見的水蒸氣遇冷凝結成水珠。

另外，教育局指，新學年「小學科學教師培訓基地」將設於黃大仙官立小學，提供包括「小學科學教師專業培訓證書課程」(30小時)，及「小學科學課程領導專業培訓證書」(15小時），為教師提供專業培訓。