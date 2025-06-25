教大推「樂遊古詩」學習程式　學生讀、解、唱、玩古詩逾百校採用

為推動文言經典及中華文化教育，教育大學推出「樂遊古詩」學習程式，將古詩詞學習與人工智能科技結合，提升互動學習體驗，打破古詩詞沉悶晦澀的刻板印象，全港已有超過100多間中小學採用，下載量達25萬。



「樂遊古詩」由教大中國語言及中文教育研究中心研發，亦獲 Central Reserve Allocation Committee（CRAC）資助。（圖片由教大提供）

「樂遊古詩」由教大中國語言及中文教育研究中心研發，亦獲 Central Reserve Allocation Committee（CRAC）資助。程式運用大學自行設計的人工智能演算法，為學生提供個性化推薦，內容涵蓋教育局「建議篇章」內共50首古詩詞，學生可讀古詩、解古詩、唱古詩、玩古詩，更設粵語與普通話雙語版本，便利不同語言的人群使用。此外，每位學生用戶可在程式中建立個人學習檔案，令教師隨時掌握學生的學習情況。

研究團隊表示，人工智能在學習上已獲廣泛應用，故傳統文化教育方式亦應與時俱進，「樂遊古詩」是透過多媒體技術，將古詩詞語言藝術化、形象化、簡易化，創新性地展現其獨特的韻律、 節奏和意境。

「樂遊古詩」設粵語與普通話雙語版本，便利不同語言的人群使用。（圖片由教大提供）

教大中文教育研究中心副總監廖先指出，暑假是學生自學的黃金時間，鼓勵學生下載「樂遊古詩」，以探索古詩詞的奧妙，過程中不僅能提高閱讀和理解能力，亦可增強對古代語言的欣賞水平，培養正向的價值觀和豐富的情感。「樂遊古詩」程式可於Apple Store、Google Play或官方網站樂遊古詩下載。