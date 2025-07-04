40間直資學校擬上調學費　林大輝中學加費約20%　男拔加5.7%

教育局正審視直資學校25/26學年學費調整申請，當局指，截至6月中，有40間直資學校計劃加學費，38間學校擬「凍費」。以中一全年學費計算，林大輝中學擬申請加費約20%，由目前42,660元，增加至51,190元。另外，聖保羅男女中學學費計劃增至84,300元，升幅達5.8%。至於香港管理專業協會李國寶中學，學費擬增約2.5%至39,780元。



聖保羅男女中學申請加價約5.8%。(資料圖片)

全港有70間直資學校，當中有9間為中學暨小學。教育局指，截至6月中，共收到40份調整學費申請，另有38份「凍結學費」的通知書，局方指，會按既定程序處理有關申請。

聖保羅男女中學學費擬加價約5.8%

多間傳統直資學校計劃繼續加學費。聖保羅男女中學申請加價約5.8%，中一全年學費由目前的79,700元，加至84,300元。另外，拔華男書院新學年擬加費至63,300元，升幅約5.7%。林大輝中學則擬申請加約20%，由目前42,660元，增加至51,190元。

教育局早前已更新學費加幅分界線，由本學年5.6%調升至5.8%。如學校加幅超過這條界線，須全面諮詢家長。

當局表示，擬於新學年調整學費的直資學校，須就加費諮詢家長，包括向家長解釋加費的原因，以及回應家長對增加學費的意見和關注。

學校提交加費申請時，必須提供財政預算和充分理據，局方在批核申請時，會小心檢視學校是否已做所需的諮詢工作，並會要求學校按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免或獎學金用途，確保學生的學習不會因經濟困難而受影響。