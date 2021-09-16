直資校起加風　福建附小學費升1成加幅冠全港　男拔協恩同加2.4%

教育局今日（16日）公布本學年私立、直資及國際學校學費調整情況，申請調整學費的24間國際學校全數獲批，而申請加價的直資學校及私校則分別有近93%獲批，即只有2間直資及3間私校加價申請不獲批。

《香港01》統計各直資學校《收費證明書》，新學年學費加幅最高的是福建中學附屬學校、萬鈞伯裘書院以及林大輝中學，三校分別加約1成學費，當中福建附小及林大輝中學均是連續兩年加學費。林大輝暫未回覆，而福建附小及萬鈞伯裘則解釋加學費是用以支付老師薪酬。

多間名校，包括拔萃男書院、啓思中學、協恩中學、港大同學會書院及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學等均有申請加價，加幅介乎2％至2.5%。其中男拔中一及小一全年學費分別51,200元及45,000元；協恩中學則加價約855至全年36,810元，兩校分別較上學年加約2.4%。



教育局公布本學年私立、直資及國際學校的學費調整情況。(李澤彤攝)

27間直資校申加學費25間獲批 國際學校全數准加價

據教育局數據，本港現有71間直資學校、78間私立學校及53間國際學校（包括英基）。本學年共有27間直資學校、41間私立學校及24間國際學校申請調整學費，當中只有2間直資及3間私校加價申請不獲批，其餘87間獲批加價。當中大多直資學校學費加幅不高於2.5%，只有6間學校加幅介乎2.51%至10%。

85%全日制資助幼稚園新學年凍學費 88間獲准「疫市」加學費

拔萃男書院。(資料圖片)

福建附小加學費1成 校方：全面學位化致老師薪酬大漲

《香港01》統計各直資學校《收費證明書》，以一年級本地生的全年學費為例，全港加幅最多的是福建中學附屬學校（加一成至35,750元）。校方解釋，隨著官津學校全面學位化，帶動老師薪酬大幅上漲，學校決意保留教師人才、維持師生比例1:9，但增加教師薪金開支對財政構成壓力，過去兩年已錄赤字，故在得到校董會同意、家長普遍支持及教育局批准下提高學費。

2021/22學年直資學校全年學費調整情況（節錄）。（香港01製圖）

張家朗母校林大輝中學連續兩年加價 中一全年學費3.6萬

加幅第二高的是萬鈞伯裘書院，全年學費加9.8%至5,600元；萬鈞伯裘書院校長黃頴東說，早在一年前獲家長同意通過加學費，用作聘請老師之用，惟考慮到上學年深受疫情影響，故延至本學年才加價，平均每月只加約50元，相信是可承擔水平。至於東奧香港奪獎功臣張家朗及劉慕裳的母校林大輝中學則連續第二年加學費，由33,000元加至36,000元，加幅達9.1%。

餘下直資學校中，大多加幅不高於2.5%，當中包括多間名校，例如拔萃男書院、協恩中學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，以及全年學費接近8.5萬元的啓思中學等。

多間名校亦有申請加學費，但大多加幅不超過2.5%。拔萃男書院、啓思中學、協恩中學、港大同學會書院及香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學等均有申請加價，加幅介乎2％至2.5%。其中男拔中一本地生及小一本地生全年學費分別51,200元及45,000元；協恩中學則加價約855元，至全年36,810元，兩校分別較上學年加約2.4%。

2021/22學年多間直資學校凍結學費。（香港01製圖）

女拔、德望及英華等多校凍結學費

另有多間名校在疫下凍結學費，包括拔萃女書院、播道書院、德望學校、培僑書院、培僑中學、聖瑪加利男女英文中小學、聖保羅男女中學、聖保羅男女中學附屬小學、聖保羅書院、聖保祿學校、聖士提反書院、英華書院及英華小學等。