Iron Man老師深夜家訪成橋樑助學生生涯規劃　公主病舊生變女強人

撰文：彭彥怡
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近年學校都會為學生進行生涯規劃，探索適合自己的路向及潛能，但對於家庭環境相對複雜的學生，引致他們成績落後的原因，往往不能單靠激發學習動力就能解決。

漫畫中的Iron Man是超級英雄，穿上特製盔甲拯救人類，樂善堂王仲銘中學（王中）都有一名「Iron man」，他就是學生事務主任林家俊。他畢業後第一份工便加入王中做老師，15年來一直堅持教導方針要先「學做人」，當學生面對低谷時出手扶持，甚至身體力行於深夜進行家訪。

樂善堂王仲銘中學學生事務主任林家俊（左）、校長徐思明（中）及2013年畢業舊生甘婉彤（右）在王中禮堂合照留念。（夏家朗攝）

舊生高中成績一落千丈　班主任不放棄成女強人

甘婉彤是王中舊生，2013年畢業，在學時因受家庭及健康問題困擾，高中成績一落千丈，面對學習亦興趣缺缺。「林sir中四開始做我班主任，我開頭一啲都唔鍾意佢，佢又惡又煩……」儘管她如此形容跟林老師的關係，但畢業至今12年二人仍保持聯絡，亦師亦友，當年嫌老師長氣的小女孩，亦已搖身一變成為女強人，分別擔任家族辦公室的助理副總裁、以及保險公司資深分行經理，亦同時是香港城市獅子會24-25年會長，不時參與公益活動。

甘婉彤（中間）是王中舊生，現在除了是保險公司高層亦是香港城市獅子會會長。

甘婉彤雖事業有成，但在老師面前依然長不大。林老師笑言甘每次見面，總會問「我有無變呀？」及「我有無大個到呀？」，不過見證學生找到自己的出路，仍繼續追求進步，渴望得到老師認同，林老師感到十分恩惠。

鼓勵學生多理解家人苦心　從公主病到DSE中文取5*佳績

甘婉彤透露家中成員都有不同程度的情緒問題，父母的管教方是傳統的「一味嚴厲」，對學業撒手不管。她指當年升中選校都是因為「就腳」，父母認為上下課都可步行比較省時方便。她指自己小學成績不差，理應可入讀更好的中學，故初入王中覺得被「浪費」了，雖曾名列前茅，但她形容自己上學「遊遊蕩蕩」，中四更因而被編入「提升班」。

甘婉彤（右）畢業12年，但依然視當年「好惡」的林家俊老師（左）是恩師，幾乎每年都會抽空見面及寄聖誕卡慰問。（夏家朗攝）

林家俊老師一入王中就做「提升班」班主任，他指「提升班」是從四班中四抽出成績或行為表現有落差的學生加入，初期如「一盤散沙」。「我都惡㗎，佢哋抄功課我會鬧得好勁。」責罵的背後是更多的關心，而林老師亦會主動提出家訪，為遷就家長的上下班時間，試過深夜11時才上門家訪，日子有功，師生凝聚出一種正面的互動。

甘補充，中學時期很依賴別人又沒主見，經常被同學笑謔有「公主病」，連高中揀科都人云亦云，明明喜歡中文亦愛寫作，卻選修化學及生物，令讀書百上加斤。其後中五時更因肺部一個14公分大的囊腫破裂入院，需進行右邊肺部切除手術，年僅16歲的她幾近崩潰，當時林老師的關懷就成了救命稻草。

「林Sir知道我同阿媽關係好差，佢勸我要了解做母親的苦心，我好記得佢同我講嗰句『為自己勇敢一次』，鼓勵我聆聽自己聲音，亦因為咁，我響DSE中文作文揀咗『必要的沉默』，寫出自己同母媽媽的對立關係並加入反思，最後仲拎到5*成績。」

家訪如橋樑助學生與家人溝通　初中學生行山鍛鍊毅力

林老師未敢邀功，指自己做老師是以人性出發，在適當的時候作出提醒，家訪的目的是充當橋樑，有時父母並非不想了解子女，是無從入手，故家訪就是造就機會讓雙方破冰。

「我做咁多嘢唔係想學生鍾意我，有時都會攰，我只係盡自己職責。」林又舉例指甘同學當年升大學原本報讀工商管理，後來經家訪後終令父母都明白她的長處及喜好，最後入讀了浸會大學傳理系，雖與她現時的職業路向不盡相同，但至少走了一條無悔的道路，同時亦運用到自己在社會的影響力，幫助弱勢社群。

王中校長徐思明（中）感恩舊生甘婉彤（右）取得成就，邀請對方日後回校為師弟妹辦講座，分享心得。（夏家朗攝）

徐思明校長：初中推幸福人生規劃課　盼學生畢業具抗逆力

樂善堂王仲銘中學校長徐思明讚賞學校的老師充滿愛心亦不怕辛苦，校內不少學生來自基層，面對不同的困難，其中印象最深是發現一名女生每天都會吃剩半盒飯帶走，家訪後發現她不單有經濟困難，家人亦無法提供日常照顧。

徐校長稱，學術並非不重要，但希望學生畢業時有一定的抗逆能力，故初中已開始推行「幸福人生規劃課」，教導他們實用生活技能，中一學生必定最少要行一次山及製作自己的「烏克麗麗」，令他們學會堅持及獲得成就感，王中的學生可能經常接觸大自然，故大部分都很愛護環境，每次到郊外都總會自發清理垃圾。

王中學生中一規定至少要行山一次，寓意中學生涯要不怕艱辛。（學校提供圖片）
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七年級生涯教育助畢業生　全面護航不孤軍作戰

此外，王中亦會為中五及中六的學生配對實習機會，服務的公司或機構大多是校友或辦學團體相關組織，過去曾為學生提供過幼兒教育及傳媒等工作機會；同時亦有系統推出「七年級生涯教育」，持續為畢業生開放校園資源、並提供心理輔導及升學就業諮詢，全面護航，不會因中學畢業便變得孤立無援。

林家俊老師（右）堅持教導方針要先「學做人」，家訪是橋樑助父母了解自己的子女，亦有助生涯規劃。（夏家朗攝）

徐校長奉勸家長為子女選校不要執著於「名牌效應」，應理性選擇合乎個性及程度的學校，過往見不少學生因長期處於情緒不穩定的狀態，根本無法用心學習，故她進行收生面試時必須一對一面談，務求雙方都清楚學校的教學理念，家校合作事半功倍。

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