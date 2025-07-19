圓玄二中校長由創校做到退休歷三十七載　見證學生發光成最大動力

今時今日，甚少人能夠一世人只打一份工，若要由開荒牛做到退休更是十分罕有。香港道教聯合會圓玄學院第二中學（下稱二中）創校於1988年，現任校長林廣輝當年大學畢業後即加入學校任中文科教師，一做便是37年，直至今個學年完結後榮休。



人生有超過一半時間在同一個地方渡過，他形容自己是「一校而終」，從來沒想過轉校，全因在學校做得開心、有成功感，可以親眼見證學生在球場上發光發亮、以至是辦學成果獲得認同。喜歡文字的他，更經為學校校慶、圓玄學院、香港道教聯合會的歌曲填詞，為他帶來成功感。



林廣輝校長完成大學學位及教育文憑後，就立即到香港道教聯合會圓玄學院第二中學任職，並於37年後退休，自言是「一校而終」。（黃寶瑩攝）

教夜校後立志做老師 畢業第二年接手主任工作

林廣輝校長於1987年從香港大學中文系畢業，1988年完成教育文憑。他於大學二年級期間曾擔任夜校教師，看到學生下班後趕到夜校上學，「咬住個菠蘿包坐喺度聽」，即使疲累到不自覺地在座位打瞌睡，但仍然堅持上學，令他深受感動立志成為教師。尋找教席期間，林校長收到數間學校的聘書，最後選擇了於1988年創校的二中，加入成為中文老師，他笑言原因之一是家住北區而學校位於大埔，交通上較方便。

當時二中是新學校，除了校舍硬件之外，所有事物都需要教師們由零開始建立，結果教師團隊近半因為工作量過重而於翌年辭職，當中包括當時中文科主任。在前任校長翁永漢的邀請下，林校長肩負起中文科主任的職責，直言「後尾請返嚟嘅都有經驗過我」，至1994年正式升任成中文科主任，及後於1998年升任副校長及2005年升任校長。

林廣輝校長於香港道教聯合會圓玄學院第二中學工作37年，在香港大學讀書期間曾經到夜校教書，啟發他未來加入教育界。（黃寶瑩攝）

對於突然被委以重任，林校長笑言自己當時是初生之犢，只覺得是獲得校長賞識，所以沒有太大擔心，加上有夜校的教學經驗，自覺教書不太沉悶，學生又聽得明白，所以對自己的教學很有信心，只是科主任的工作涉及行政管理，但該些工作「肯學自然得」，同樣亦不擔心。

見證學生參賽出場最開心 辦學成果獲認同

香港道教聯合會圓玄學院第二中學校長林廣輝直言自己正能量高，即使工作期間遇上困難或壓力時，最後都可以調整步伐，迎難而上。（黃寶瑩攝）

教學生涯總會遇上難題，不過林校長自言正能量高，即使遇上壓力亦能迅速調整步伐，而且在二中工作有很多開心事為自己充電。他說每當學生參與學界賽事，都會盡可能親身出席分組賽，「我每次睇波都好開心」，因為可以見證主持介紹學生出場的高光時刻，獲得全場如雷貫耳的掌聲及歡呼聲。

他亦提到二中申請入學數字有所上升，24學年40個自行分配學額就收到超過300份表格，等同約7.5個學生爭1個學位，足證學校獲得家長認同。

教學以外，林校長曾為多首歌曲填詞，包括二中20、25、30及35周年校慶主題曲、捐資建設二中圓玄學院歌、辦學團體道聯會的會歌、以及其他道教歌曲。林校長沒有學過音樂及填詞，只靠文字觸覺完成作品，最初醞釀填詞源於大學時期為宿舍歌唱比賽的歌曲填詞，擔任二中校長後再次出手。他說在二中工作期間能夠再次填詞屬意料之外的收獲，更獲得不少人賞識，感到相當滿足，特別是「填詞或者作對聯，你諗通咗係好正」。

教師上堂要似演員 「鬧」學生更要充足準備

林廣輝校長幽默感十足，記者於訪問期間不時都被林校長的笑話成功偷襲。（黃寶瑩攝）

正能量滿滿的林校長於訪問期間談笑風生，使記者好奇他的中文堂氣氛如何。他笑言「我教師應該唔會太悶，其實應該幾有趣」，又強調教書要有方法，教師不能因為學生學不懂就指責學生「點解你學唔好」，而是要找方法「講到佢明」。

林校長指過去班房沒有電子教學工具，十分依靠教師的表達方式提升學生的學習興趣，「我成日覺得，老師都最好係一個演員，有啲表情、有啲情感，先至吸引到人」。他舉例，過去教授《敬業與樂業》時，會在堂上做出動作，讓學生以動作記住文中提及樂業的四個原因；教授《曹劌論戰》的時候又會站在椅子上將「登軾而望之」形象化，加強學生的印象。

意想不到的是，林校長連「鬧」學生都有心得。他說鬧學生比起上堂的準備更多，因為教師是專業人士，「你鬧人要有起承轉合，點樣講到心悅誠服」，「最後係要有一個Positive Ending（正面結局）」，帶出事件後續方向，「我哋點樣做好、我哋點樣努力」。

他舉例學生考試成績強差人意，派卷時會問學生到底有沒有溫書，「你冇讀過書你唔合格天經地義，你高分就係冇天理」、「一年之後考會考，你想拎成績表嘅時候有咩感受？」，帶出「努力未必一定成績好，但起碼問心無愧」的道理，讓學生的後續行動可以「對得住家人，更重要對得住自己」。

臨別在即感謝各界支持 考試前派散水雪糕

林廣輝校長說，學校特意在自修室的牆上寫上「一勤天下無難事」，鼓勵學生努力讀書。（黃寶瑩攝）

距離正式退休告別二中尚有不足兩個月，林校長的交接工作大致完成，餘下最「頭痕」的就是要將累積多年的私人物品從校長室搬走。他坦言，最近空閒的時間多了，又不斷出席同工、各方好友、或舊生邀請的告別飯局，終於覺得自己即將離開，不捨感覺逐漸萌生。

林校長榮休，請全校學生吃甜筒，原規定是一人一條，但即使學生多吃，林校長也歡迎。「最緊要大家開心！」他說。（林廣輝校長提供）

林校長感恩過去數十年來一直支持及信任他的人，於本學年的期末考試之前，他亦請全校學生吃「散水雪糕」，既為學生準備考試打氣，亦祝福學生未來的生活可以如雪糕般甜甜蜜蜜。他笑言「散水雪糕」採用誠實機制派發，學生不需使用雪糕券換領，想再食只需要找校長說一聲就可以，「有個老師話，有學生同佢講『我食咗四枝呀，兩個小息！』，我話唔緊要啦，畢竟學生吃雪糕吃得開心，又主動找自己拍照留念，就已經心滿意足。」