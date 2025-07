中華基督教會蒙民偉書院半世紀校慶 學生破紀錄製原創英語音樂劇

觀塘由徙置區蛻變成工業村,近年再發展成為商業中心,從城市景觀到核心精神都有翻天覆地的改變。一直順應時代需要、屹立觀塘區半個世紀的中華基督教會蒙民偉書院,最近由150名學生傾力呈獻50周年校慶原創英語音樂劇,嘗試從大時代宏觀畫面,聚焦到家人與個人成長的人文風景,一邊記錄城市、社區與學校的變遷,一邊講述不同時代的「民偉人」發揮創新精神、追尋夢想的故事,更加不忘在演出中展現新世代運用AI創作的能力。



籌備2年製作原創音樂劇 結合多項運動藝術表演

左起飾演主角姐姐的中四學生、校長呂以敏博士、副校長吳騰耀及男主角中五學生張俊傑對今次50周年校慶原創英語音樂劇能夠成功演繹學校的歷史和精神,並感動了在場的每一位觀眾表示非常滿意和感動。

無論劇本構成、英語發音、戲劇張力、角色火花,中華基督教會蒙民偉書院的學生都在校慶劇作中交出了超水準的演出。除了英文音樂劇社和中文劇社,演出更穿插了合唱團、舞蹈、古箏、管弦樂、太鼓、跳繩,以至踢踏舞表演,可以看到「民偉人」的多才多藝。「活動是一個媒介,讓學生尋找自己喜歡的活動,同時發掘自己的潛能。」校長呂以敏博士表示,學校一如以往為學生準備發光發亮的舞台,同時發揮「民偉人」的特質:學養、服務、感恩。

呂校長指出,學養不只是書本知識那麼簡單,還連繫到如何與他人合作應用所學、發揮所長。上週二(7月8日)在浸會大學大學會堂上演的原創英語音樂劇《Fifty Years of Bonding, Soaring into the Future》籌備近2年,台前幕後有超過150名學生參與,絕對考驗他們的合作能力。不少校友亦在演出中貢獻所長,在化妝、AI動畫方面帶領師弟妹完成力作。「希望他們在參與過程中,明白每一件事背後有很多人花心力準備,以後能懷著感恩的心服務學校、回饋社會。」

鼓勵學生接觸新興趣 發掘潛能挑戰自我

蒙民偉書院50周年校慶原創音樂劇,跨越時空,融入學生校友的真實故事,展現「民偉人」追夢精神,傳遞感動與勵志力量!

音樂劇穿梭上世紀70年代至現在,主角是中華基督教會蒙民偉書院學生,父母都是校友,少不免會以「過來人」口吻指導兒子。故事不止描繪了兩代人在價值取向的衝突,也記錄了時代變遷,以及觀塘社區與學校的共同成長。中五學生張俊傑飾演男主角,每次出場引領觀眾穿越不同時空、投入不同角色故事都充滿自信,原來他經常擔任校內活動司儀,還有會出演英文音樂劇,早已「見慣大場面」。蒙民偉書院奉行一生一體藝方針,「除了舞台經驗之外,學校會給我們多元機會去接觸、去學習、去體會不同事情,豐富我們的人生經歷。」俊傑又指,今次聯合九個學生團體一起演出,對他來說非常新鮮和震撼,也讓他從其他同學身上學習到如何將自己的才華發揮至最大、最耀眼。

融入學生校友故事 展現「民偉人」追夢精神

劇本除了參照不同時代,還融入了校友以至現屆學生的勵志故事。飾演主角姐姐的中四學生何昕怡形容今次演出很特別,因為她在舞台上演繹的正是自己的經歷。昕怡曾經是跳繩隊成員,可惜因傷患退出,卻機緣巧合進入了舞蹈世界,「父母當時都不太支持,覺得跳舞沒有出息,只會白白浪費讀書求學的時間。」不過她沒有灰心,透過不斷練習做出成績,慢慢晉升為舞團的骨幹成員,成功感動父母轉投信任票。看到昕怡在台上充滿力量和感染力的舞步,可以想像她花了多少心力在這個表演藝術上。「好高興自己的經歷可以讓其他人看到,希望可以感動到大家,鼓勵到大家!」

蒙民偉書院發表自家貨幣 將AI與科技融入校園生活

學校從去年九月開始公開招募演員和工作人員,許多學生都從未參與過這類大型演出,有如開發全新技能,包括舞台佈景中大量應用的AI技術。副校長吳騰耀指學校教授的知識與手法一直與時並進,例如過去由「中中」變「英中」,改以英語授課,才可看到學生在舞台上流利暢達地以英語演戲;踏入AI世代,學校則規定所有中二學生都要考取有關人工智能核心概念的AI-900全球認證資格,「同學從根本認識AI,不止能運用它,還能改變它、發展它。」

他又透露學校今年組織學生一起推出了名為「ManWai Coin」的區塊鏈貨幣,學生只要回收膠樽即可賺取,再兌換咖啡和朱古力等飲料,讓學生在生活中接觸和應用愈來愈普及的加密貨幣。吳副校長表示,未來會繼續透過不同活動,在校園培養科技學習的氣氛。

