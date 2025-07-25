患動作協調障礙考生克服先天缺陷　搏盡無悔取31分望入大學讀歷史

DSE中學文憑試已經放榜，當大眾都聚焦於各個狀元的時候，原來仍有不少患有先天疾病，自小要跟缺陷搏鬥而取得佳績的學生故事。西貢坑口區鄭植之中學應屆文憑試考生林雲信患有動作協調障礙，說話及手部活動能力較別人遜色，但從不放棄學習，立志追隨在大學擔任教授的父親步伐，從事學術研究，最終於文憑試取得31分。



雲信的中文科考獲5**，另外中史、地理及歷史分別取得5或5*級，期望可入讀中文大學歷史系。「好似好老套，但我嘅座右銘係『搏盡無悔』，無論結果係點，至少都叫努力過。」他的語速不快，咬字亦帶點不清，但當中流露出那份肯定和決心。



西貢坑口區鄭植之中學應屆會考生林雲信的座右銘是『搏盡無悔』，結果取得31分的佳績。（夏家朗攝）

患動作協調障礙 母親陪伴治療

雲信於德國出生，是家中孻子，家中有兩名胞姊，半歲時因父親獲科大受聘為物理系教授，舉家移居香港生活。當以為開展新生活的時候，林母發現雲信一歲半仍不懂步行，說話能力亦較同齡小孩遲緩，前往評估被診斷患有動作協調障礙（Motor Coordination Disorders），雖智力正常，但由於精細動作協調不佳導致書寫困難，說話能力亦較弱。

「我一聽到雲信有呢個病，起初真係好難受，好擔心佢將來點算……」林母後來憑藉信仰的信念，積極面對，辭去工作帶雲信四出接受不同的治療，每天堅持在家中與兒子鍛鍊肌肉，亦因為這份正向與積極，令雲信培養出樂觀不怕辛苦的性格。他幼稚園已學會踏單車，又持續學習跆拳道並考獲黑帶，雖小學成績未算突出，但雲信自小已對地理及歷史著迷，即使手指關節控制能力欠佳，溫習以外亦不時自製微縮模型自娛，那些迷你房屋及樹木的精細程度，令人讚嘆。

林雲信母親（右）認為鄭植之中學的老師及校長都很有愛心，慶幸兒子入了一間好學校。（夏家朗攝）

不過，雲信中一獲派入鄭植之中學時，林母坦言有點糾結，因之前曾聽說「嗰間中學讀唔成書㗎」，但其後參觀校園發現禮堂外寫著三大學校信念，包括以愛為本中的「接納、鼓勵、管教、責備、寬恕與盼望」，令信奉基督教的她深感動。「到雲信入讀，我真心感到呢度嘅校長同老師都好有愛心，佢哋好照顧雲信，好慶幸佢響度讀書。」

校長李志霖（右一）雖加入鄭植之中學未夠3年，但對雲信（中間）印象尤深，因為他克服先天缺陷，積極參與學校活動。（夏家朗攝）

雲信雖然有先天疾病，但6年中學生涯都積極參與校內活動，亦無豁免體育課，甚至和同學相約踏單車。校長李志霖加入鄭植之中學2年多，讚賞雲信為人積極，高中三年均名列全級第一，永遠第一個到自修室，亦是最後一個離開，其中印象最深是他中五那年參選學生會，他擔任會長率領一眾內閣成員，在禮堂向全校學生發表政綱，最後雖然落敗，但雲信亦獲得不少同學的信任。

林雲信（左五）中五那年參選學生會，他擔任會長率領一眾內閣成員，在禮堂向全校學生發表政綱。（學校提供圖片）

校長李志霖讚賞雲信為人積極，高中三年均名列全級第一，永遠第一個到自修室，亦是最後一個離開，十分自律。（夏家朗攝）

對於自己DSE取得不俗的成績，雲信坦言「無諗過」，他最想多謝鄭植之中學所有老師及校長一直以來的栽培，本身手寫速度慢，但學校早於中二已安排他以電腦交功課及考試，同時亦有加時作答、以及中學文憑試在原校應考等調適安排。

林雲信（中間）感激母親（左）由小至大的陪伴及付出，校長李志霖（右）寄語他要保持正向心態，繼續努力。（夏家朗攝）

雲信亦不忘感激母親由小至大的陪伴及付出，不過，林母卻搖搖頭表示︰「我從來都唔覺得自己犧牲，雲信令我睇到四周的人都好有愛，如果唔係佢，我可能只係一個只識迫仔女讀書追成績嘅媽媽。」對於即將畢業的雲信，李志霖校長期望他入讀大學後仍一直保持正向心態，常常感恩，繼續追尋屬於自己的道路。