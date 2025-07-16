DSE｜腦麻痹考生書寫慢易乏力終戰勝考試　冀當編劇讓弱勢被看見

香港中學文憑試（DSE）今日（16日）放榜，對有特殊學習需要的考生而言，一路走來，過程不易。香港紅十字會雅麗珊郡主學校，患有腦麻痹的文憑試考生陳藝霖，肌肉能力受到限制，寫字較一般人慢，也容易感到乏力，操卷比別人花一倍時間，然而備試分秒必爭，她為此感大壓力，曾失眠及絕望「爆喊」。



藝霖最終公開試考獲11分成績，已獲兩間大專院校的取錄通知。她希望將來能從事編劇工作，以殘疾人士等群體作為劇本主角，促進社會共融。她又寄語身體殘障的文憑試考生，要相信自己的能力，「唔好覺得你係一定係差過人」。



香港紅十字會雅麗珊郡主學校，患有腦麻痹的文憑試考生陳藝霖，因病而在寫字上較別人慢，對操練試卷感大壓力，曾因此失眠及絕望「爆喊」。（董素琛攝）

今年香港紅十字會轄下兩所特殊學校，香港紅十字會雅麗珊郡主學校及香港紅十字會甘迺迪中心共有5名身體弱能學生報考香港中學文憑試。（董素琛攝）

考獲7科11分 已獲兩間專院校取錄通知

就讀香港紅十字會雅麗珊郡主學校、文憑試考生陳藝霖因早產問題，自出世起便患有腦麻痹（痙攣型雙邊麻痹），影響了她的肌肉控制能力和身體活動功能。她說，寫字及走路都會較別人慢，需要考試加時，並以放大鏡為工具協助她學習。

藝霖於今屆DSE共報考七科，除四個核心科目外，亦有應考企業、會計與財務概論（會計）、中國歷史、旅遊與款待，考獲的總成績為11分。她說對成績感到滿意，形容成績較預期好。她目前共收到兩間大專院校的取錄通知（offer），包括香港大學專業進修學院的中文傳意高級文憑課程，及浸會大學傳理學系的副學士課程。

文憑試考生陳藝霖因早產問題，自出世起便患有腦麻痹（痙攣型雙邊麻痹），影響了她的肌肉控制能力和身體活動功能。（董素琛攝）

藝霖於今屆DSE共報考七科，除四個核心科目外，亦有應考企業、會計與財務概論（會計）、中國歷史、旅遊與款待，考獲的總成績為11分。（董素琛攝）

操卷較一般人花多一倍時間 書寫常感乏力

藝霖希望將來從事編劇工作，一方面是因為喜歡寫作，而另一方面則希望以自己的文字，去建構一個天馬行空的世界，「唔一定係現實世界係一定要發生，一定要完全寫實」。她續說，寫作上會以殘疾人士等群體作為主角，「都想帶多啲我地自己唔同嘅情況去比大家認識、知道，想促進社會共融，自己可以盡綿薄之力」。

藝霖透露，在DSE備試的過程中感到有壓力。她提到在寫字速度較慢，故在操卷上倍感困難，「咁所以其實每操一份卷，人地可能淨係花一兩個鐘就可以寫完一份，我可能要兩個鐘，甚至兩個半鐘咁樣」。

藝霖透露，在DSE備試的過程中感到有壓力。她提到自己在寫字速度較慢，故在操卷上倍感困難。（董素琛攝）

藝霖續說，操卷的壓力之大曾讓她失眠，會感到絕望並「爆喊」。不過，她說，冷靜下來去想，文憑試成績表是人生中很重要的東西，加上家人和朋友在情感上的支持，決定堅持下去。

對於身體殘障的文憑試考生，藝霖寄話他們要努力。「特別係我地呢啲可能身體上面有殘障嘅學生，其實更加係要付出啦，亦都要堅定你自己係有啲咩目標啦，唔好覺得你係一定係差過人，一定要相信自己嘅能力」。