DSE｜耀能協會3特殊考生完成考試　一人成精英運動員冀登殘奧舞台

香港中學文憑試（DSE）今日（16日）放榜，對許多考生而言是人生重要關口，而對於特殊考生來說，這份挑戰更顯艱鉅。香港耀能協會（下稱協會）高福耀紀念學校3名應屆中學文憑試考生——鄭中、鄧俊榮及陳子明，各自患不同肢體殘障，在身體限制下堅持完成中學課程，順利應考6科文憑試科目，雖然暫時未能升讀大學，但在學校鼓勵下已摸索到興趣及認清方向，3人分別立志挑戰世界體育舞台、投身設計行業，以及在護理或特殊幼兒教育行業發展終身事業。



鄭中（右）鼓勵其他考生繼續尋找自己的夢想。（香港耀能協會提供圖片）

鄭中明年成為精英運動員 盼晉身殘奧會世界舞台

自幼下肢截癱的殘疾運動員鄭中，在文憑試應考6科，包括中、英、數、公民與社會發展、健康管理與社會關懷、科技與生活（食品科學與科技）。他等待放榜期間，在中華台北殘疾人乒乓球未來賽奪得混合雙打XD10級金牌，明年4月起將正式成為精英運動員，屆時或可透過學生運動員計劃升讀八大院校。

對於放榜，他表示不捨多於緊張，因成績是預料之內，他已計劃休學一年成為全職運動員，參加不同的大型賽事增加經驗。鄭中感恩自小二開始，就在母校安排下接觸乒乓球，後來受教練啟蒙，獲提拔上訓練梯隊，6年前獲選加入香港青少年乒乓球代表隊。為了保持水準同時兼顧學業，他每日完成訓練後便趕回家做功課溫習，憑著其堅毅及努力，終在乒乓球壇上嶄露頭角，多次在國際賽事贏得佳績，他希望以乒乓球為終身職業，盼將來可晉身殘奧會的世界舞台，退役後從事教練工作，為香港培育更多出色的殘疾運動員，更寄語：「今日嘅成績唔代表將來嘅一切，希望其他考生唔好放棄搵自己嘅夢想。」

鄧俊榮（右）期望將來在設計行業大展拳腳。（香港耀能協會提供圖片）

鄧俊榮立志投身設計行業 對回歸主流教育既緊張又期待

患有徐動型腦麻痺症的鄧俊榮創意多多，於中三一次電腦課中，設計出與眾不同的書包掛架，獲老師讚賞，鼓勵他繼續鑽研室內設計及視覺藝術，並利用一萬元獎學金，在家添置一部3D打印機，決心將想法變成實物。鄧俊榮醉心室內設計，曾花一年時間設計出適合自己的椅子放在房間；眼見輪椅人士下雨時倍感狼狽，便特別設計了遮架加裝在輪椅上方便他們。由於俊榮自小有口吃，要在設計行業發展亦需要與人溝通，因此，學校每周安排言語治療，教授他把長句子分段表達，便能慢慢表達心中所想。

俊榮在文憑試應考6科，分別為中、英、數、公民與社會發展、科技與生活（食品科學與科技）及視覺藝術，目前他已獲知專設計學院基礎設計文憑課程取錄。由特殊學校回歸主流教育，他既緊張又期待，希望可在新環境認識新朋友及設計同好，但憂慮自己的「與眾不同」會成為融入群體的障礙。無論如何，他都會為9月開學作好準備，立志將來在設計行業大展拳腳。

陳子明（右）希望投身特殊幼兒教育行業，幫助致多小孩。（香港耀能協會提供圖片）

陳子明冀在護理或特殊幼兒教育行業發展

另一特殊考生陳子明患有下肢痙攣症，但他性格樂天，樂於助人。他在中學文憑試應考中、英、數、公民與社會發展、科技與生活（食品科學與科技）及視覺藝術6科。由於子明患有較嚴重的學習障礙，他已預料未能升讀大學，但仍希望繼續讀書。他打算報讀應用教育文憑課程，期望日後以非聯招方式升讀大學，並在護理或特殊幼兒教育行業發展，「我好鍾意小朋友，但自己擔心有遺傳病未必適合有仔女，所以工作想揀幼兒行業。」他未有因身體的限制放棄喜歡的事物，反而更積極尋找出路，「我對特殊教育嘅認知比一般人多，遇到有特殊需要幼兒有突發狀況都唔會驚，所以想做呢一行。」他表示希望將來繼續在能力範圍內幫助他人。

香港耀能協會高福耀紀念學校校長施家祺（左一）指，學生付出的努力遠超常人所能想像，他們早已淬鍊出堅韌不拔的意志，坦然面對得失，從容走過風雨。（香港耀能協會提供圖片）

校長寄語：繼續追尋屬於自己的璀璨人生

香港耀能協會高福耀紀念學校校長施家祺指，校內學生每天都在與自己身體對話，他們在治療中堅持，在挑戰中成長，在學習路上匍匐前進，這些歷練淬鍊出他們堅韌不拔的意志。對於這些「生命鬥士」而言，能夠走過漫長的小學與中學歲月，即使一路跌宕起伏，仍是生命的勝利者。他寄語考生︰「未來縱有千重困難，亦要以更堅定的步伐，繼續追尋屬於自己的璀璨人生。」