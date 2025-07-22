教育燃新｜過一種幸福完整的教育生活 — 教育創新從教師學校出發

撰文者﹕石嘉俊Marco Shek（教育燃新執行總監）

「過一種幸福完整的教育生活。」

這句話，來自新教育實驗發起人朱永新教授，是我近日受邀出席在杭州蕭山舉行的第二十五屆新教育年會時，最常聽到的一句話。



教育燃新一直立足香港，向外探索，尋找值得借鏡的創新火花。今年四月，我們就曾帶一班香港校長和老師到訪蘇杭的新教育實驗學校交流；而這次，則深入參與這場由民間發動、由教師主導、歷時25年的教育實驗。以下是我從中帶回來的兩個重要觀察：

1. AI進入課室，是工具，更是一場對教育本質的重新思考

年會上，多所學校展示了AI在教與學上的應用，包括個性化學習、語言生成、資料分析等。最打動我的，是一位來自河南省開封市貞元學校的學生代表。（註：貞元學校是香港兆基創意書院的姊妹學校）。這位同學分享AI不是「超級導師」，而是「伴學者」，並提出三點反思：不必對AI盲目樂觀，也不需對AI恐慌焦慮，重點是——我們如何成為自己。他們正與老師一同打造一所融合原創數碼課程與AI智能體的未來學校，結合科技、人文與教育公平，讓每一位孩子都能遇見最適合自己的學習旅程。

學生是我們的未來，這位同學的分享讓我看見他那種對時代的深刻反思，從而培養出這一種不因為改變而畏懼，而是會想辦法去塑造未來的孩子！他在思考的不單單是貞元學校的課程或科技應用，更是對「學校應該培育怎樣的人」這個根本問題的回應，他值得我們所有教育人細心聆聽與學習。

蕭山教育局局長分享評價轉型的實踐。（作者提供）

2. 從「分數導向」走向「素養成長」

最令人鼓舞的改變之一，是對學生評價方式的革新。杭州蕭山區正構建以學習者為中心的學習評價系統，不再只看成績單，而是為每位學生建立個人化的「數碼成長檔案」，透過數據，描繪出多元素養的成長軌跡。這種轉向，讓評價不再成為壓力，而是支持學生成長的養分。

這亦是過去我們嘗試在香港進行的實驗，例如我們曾與本地中小學合作以素養為本的多元評估框架 (Skills Builder Universal Framework)，協助老師建立質性回饋文化。如今看到內地的夥伴大規模地實踐，不但讓人感到振奮，更值得我們深入了解與對話。在普遍仍以考試為核心的華人教育體系中，如何突破傳統、回到學習者的本質，是一場我們都需要持續參與的集體探索。

這場年會讓我們看到，一場由學校出發、由老師與學生共同推動的教育創新，正在內地發生。教育燃新關心的，正是這些真實而深刻的轉變——因為我們相信，教育創新不是來自某個口號，而是來自每一位實踐者願意多走一步。

回到香港，我們思考：在人工智能時代，每一位教育工作者都應該重新思考，在AI賦能之下，學校的教育應該擔當怎樣的角色？可以如何為老師和年輕人創造空間，讓他們都成為更願意主動塑造未來的人？

願我們持續連結世界不同角落的教育創新力量，為香港的教育未來添上更多可能。

撰文者簡介

教育燃新執行總監石嘉俊（教育燃新提供）

石嘉俊（Marco）畢業於新加坡國立大學李光耀公共政策學院，取得公共行政碩士學位。他擁有豐富的教育創新經驗，長期致力於培訓教師創新領袖及推動校本創新。Marco亦擁有跨國社會創新背景，曾於英國倫敦智庫負責歐盟創新社群相關項目。現亦擔任社企董事。

教育燃新（www.ednovators.org）於2015年創立，為一本地致力推動教育創變的慈善機構。過去著力於教師創新領導力的培育、與跨界有心人共創並孵化創新理念、推動教育創變，以裝備下一代去回應未來世界的需求與挑戰。