校長灼見｜運動健康　創建健康生活新潮流

文：秀茂坪天主教小學葉春燕校長

現今科技發展一日千里，時代不斷向前邁進，秀茂坪天主教小學一直深信，培養學生對STEAM的興趣和能力至為重要。主動學習科技不僅能激發學生內在的創意思維與解難能力，更可讓學生更易適應社會未來的發展。因此，學校特別舉辦了一場別開生面的STEAM Day，希望透過一系列STEAM活動，讓學生樂在學習，在探索中發展自己的潛能。



（作者提供）

這次的STEAM Day活動，讓學生親身體驗如何將日常課堂知識應用於現實生活中。透過課室內外各種動手實踐製作，例如同學們透過動手創作不同款式的木製工程吊臂，過程中增強了邏輯思維及解難能力。在各項活動中，包括深偽技術及努頂工程師，學生需要分工合作完成任務，學會如何有效地交流和協作。希望透過不同攤位，當他們面對挑戰時，能夠學會分析問題並設計解決方案，這對於他們未來的學習和工作，都是一種不可取代的技能。

同時希望迎合動靜皆宜的同學，特別提供了沉浸式的VR繪畫體驗區。同學們透過戴上VR眼鏡，手中的畫筆不再被紙張局限創作，而可以在虛擬VR空間中自由發揮無窮無盡的創意，創造出立體的藝術作品。這種別開生面的創作方式可激發學生們的想像力和創造力，讓他們在虛擬與現實的交錯中，感受藝術與科技的完美結合。

學校特別為學生提供AI運動吧，讓他們可以體驗到各項平日較少能體驗的新興運動，例如​棍網球、20米跑監察、遙控賽車等。人工智能已與我們生活密不可分，我們更應該思考：AI如何為我們的健康生活帶來革新。透過智能感應設備和AI分析系統，學生可以即時獲得自己的運動數據並了解自己的體能狀況，可得到個人化的運動建議。最終希望讓學生意識到，科技不僅是娛樂工具，更可融入幫助日常生活。這種互動式的體驗，激發了他們對運動健康的興趣，長遠養成更積極的生活習慣。

秀茂坪天主教小學葉春燕校長。（作者提供）

作者簡介：



葉春燕女士現為秀茂坪天主教小學校長，從事教育工作30多年。現為公積金管理委員會委員，津貼學校公積金投資小組委員會委員，香港考試及評核局委員，津貼小學議會副秘書，中國香港學界體育聯會小學體育理事會委員，中國香港學界體育聯會九龍東區小學分會副主席，香港天主教教區學校聯會小學組執行委員會委員，觀塘區學校聯會活動組委員，香港教育大學小學人文科學位教師教育文憑課程顧問。葉校長一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育、藝術教育、生態保育及價值觀教育。葉校長帶領學校與各社福機構，大專院校及教育局推行多個先導計劃，豐富學生的學習經歷，領導學校探討及研究各教育議題。

