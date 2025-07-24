教育局更新公民科考察指引　禁學生外賣平台買外賣　不准擅離酒店

現時教育局要求所有高中學生參加公民科內地考察，教育局早前上載下學年（2025/26）公民科內地考察「常見問題」文件，指出考慮到潛在衞生風險及實際需要，學生不應在行程中自行使用外賣平台購買食物及飲品，亦不可擅離酒店及使用酒店內康樂設施。另外，學校可因應實際需要，委派曾接受相關訓練的助理教師或教學助理隨團 。



對比對今學年版本，新版本長14頁，設31條問答，較今學年多4頁和新增6條問題。今年7月，有傳媒報導，有學生參與公民科內地交流團期間，曾凌晨3時外出「食串燒」，校方透過酒店閉路電視發現被記小過。

教育局更新公民科考察指引，設31條問題，其中考慮到潛在衞生風險及實際需要，提出學生不應在行程中自行使用外賣平台購買食物或飲品。（資料圖片）

不應使用外賣平台購買食物

教育局文件列明，學生不會因食物份量不足而自費額外購買主餐，考慮到潛在衞生風險及實際需要，學生不應在行程中自行使用外賣平台購買食物或飲品。文件指出如遇特殊情況，隨團教師應考慮實際情況及衞生風險，及早與承辦機構及／或教育局人員商討，並跟學生訂定明確的校本要求。

不應擅離酒店及使用酒店康樂設施

此外，文件亦列明學生完成當日活動後，應盡量留在酒店房內，不應擅離酒店，亦不建議使用酒店的康樂設施，例如健身室、康樂室，以免學生因休息不足而影響第二天的考察活動。另外，學校在編配住宿時，應安排兩至三名同性同房，任何情况下均不應安排學生單獨留宿。

需安排資深教師隨團 可安排助理教師或教學助理隨團

另外，教育局要求學校應安排至少一名具備行政經驗的資深教師隨團，以帶領參加者應對突發事件；也應安排至少一名熟悉公民科課程的教師隨團（如科主任），協助學生在行程中進行反思討論和完成學習活動，以深化和延伸公民科的學習。

為讓學校更靈活地規劃人手安排，學校可因應實際需要，委派助理教師或教學助理隨團，他們必須曾接受相關訓練、具備隨團經驗，並最多只可佔全體由學校委派的獲資助隨團教學人員數目的 20%。