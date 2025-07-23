公民科內地考察｜「紅色資源」行程增至48個　助學生了解抗戰歷史

教育局下學年將把學生內地交流計劃和公民科內地考察「紅色資源」行程分別增加至33個和15個，以配合《香港國家安全教育課程框架》（2025）的推行及紀念抗戰勝利80周年，助學生了解革命故事和革命先輩的奮鬥足跡，培育民族精神。



就早前內地交流團發生腸胃炎事件，教育局指，一直按政府的既定程序挑選內地交流及考察團承辦機構，如遇承辦機構表現欠佳，會按既定機制處理。惟根據現有紀錄，暫時沒有承辦機構因其紀錄欠佳被在可舉辦交流及考察團的名單上剔除。



教育局長蔡若蓮指將分別增加至33個和15個學生內地交流計劃和公民科內地考察「紅色資源」行程。（資料圖片）

教育局加強愛國教育 下學年增設48個「紅色資源」考察行程

教育局局長蔡若蓮今（23日）答覆議員提問時指，教育局由下學年（2025/26學年）起，為進一步加強愛國主義教育，並配合《香港國家安全教育課程框架》（2025）的推行及紀念抗戰勝利80周年，將分別增加至33個和15個學生內地交流計劃和公民科內地考察「紅色資源」行程，以助學生了解革命故事和革命先輩的奮鬥足跡，培育民族精神。

就《行政長官2024年施政報告》提出由2024/25學年起，在學生內地交流及考察活動提供不少於30個「紅色資源」行程，教育局指經已在學生內地交流計劃的30個行程和公民科內地考察的11個行程加入相關的參訪點，包括歷史遺址、博物館、專題紀念館等及學習活動。

本學年逾8萬名中小學生報名參與學生內地交流計劃

蔡若蓮指，學生內地交流計劃由學生自願報名參加，一直受學校、家長及學生歡迎。隨著香港與內地恢復全面通關，局方於2023/24學年重啟學生內地交流計劃，學生參與人數約6萬8千，與疫情前的水平相若，而2024/25學年則有逾8萬名中小學生已報名參與學生內地交流計劃，可見計劃廣受學校歡迎。

此外，教育局於2023年4月起開展公民科內地考察，過去3個學年(2022/23至2024/25學年)累計已安排超過14萬名高中學生和1萬5千名教師參與。在2024/25學年，更有超過5萬名學生參加公民科內地考察。行程由2022/23學年的22個1至3天廣東省行程，增加至2024/25學年28個1至5天行程，涵蓋11個省份和直轄巿。參加學生於內地考察期間參與不同類型的學習活動，並安排部分行程在當地「綜合實踐活動基地」或其他參訪點進行體驗式學習活動。

教育局於2023年4月起開展公民科內地考察，過去3個學年(2022/23至2024/25學年)累計已安排超過14萬名高中學生和1萬5千名教師參與。（資料圖片/蘇煒然攝）

教育局：嚴肅跟進交流團腸胃炎事件 暫無承辦機構遭除名

就早前的內地交流及考察團有多間學校出現腸胃炎徵狀事件，教育局指已與相關內地機構及單位嚴肅和迅速跟進，為有關學校提供適切支援，包括在取得家長同意下安排不適的學生前往當地就醫、為他們調動房間以防止交叉感染，以及提供消毒用品及消毒旅遊巴。為安全起見，局方已即時要求有關承辦機構停用懷疑涉事餐廳，並要求所有為學生內地交流計劃及公民科內地考察團提供膳食的餐廳暫停供應生冷食品、已煮熟的貝類海鮮等。

教育局指，一直按政府的既定程序挑選內地交流及考察團承辦機構，並進行採購及審批工作，而承辦機構必須具備舉辦學生內地交流及考察的相關經驗。局方又指，如遇承辦機構表現欠佳，會按既定機制處理。惟根據現有紀錄，暫時沒有承辦機構因其紀錄欠佳，而被教育局在可舉辦交流及考察團的名單上剔除。