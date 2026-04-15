《香港01》校園導演培訓計劃　區議員鄺珉樀到校分享社區議題

教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版及「我的行動承諾」加強版撥款計劃，資助中、小學可申請一筆不多於30萬元的撥款，內容涵蓋媒體資訊素養教育。《香港01》早前為東華三院辛亥年總理中學，舉辦「校園導演培訓計劃 」，旨在提升學生的媒體素養、影片製作及說故事能力。計劃以實戰導向，由導師指導學生，包括構思社區議題或校園故事題材、實地採訪、拍攝及剪接影片。



為了讓中學生學習如何透過觀察及訪問去了解社區問題，《香港01》邀得屯門區議員鄺珉樀到校，以實例與學生分享平日如何接觸市民、如何了解社區問題，以及處理地區事務的流程等等，讓同學了解區議員實際工作，並與學生進行互動。



校園導演培訓計劃分為不同章節，首章節為社區及校園故事題材啟導。（湯致遠攝）

校園導演培訓計劃分為不同章節，首節工作坊為社區及校園故事題材啟導，導師首先與學生介紹新聞的定義，及後進一步透過例子與學生一起研究及分析社區新聞的特點。學生其後分組進行文案創作，在導師引導下，學生將感興趣的社區議題或能產生共鳴的題材，透過思維導圖進行規劃，並進一步構思拍攝大綱。

屯門區議員鄺珉樀到校分享

屯門區議員鄺珉樀獲邀到校，與學生分享區議員日常工作，包括透過觀察、街站、主動與市民及商戶等多個渠道接觸，了解市民需要。（湯致遠攝）

獲邀請到校分享的屯門區議員鄺珉樀，首先與學生分享區議員日常工作，包括透過觀察、街站、主動與市民及商戶等多個渠道接觸，了解市民需要。鄺議員之後更提供2個案例，助學生理解區議員如何向市民提供協助。

首先，鄺議員憶述曾接獲街坊求助，指有一名獨居長者被斷電數月，鄺議員以此與學生互動，讓他們思考長者被斷電的原因。當找出問題根源後，再詳盡闡釋如何為長者提供協助。

用社會議題引發學生關注

此外鄺議員亦以大埔火災慘劇引發社會關注大廈維修安全議題為例子，其中屯門怡樂花園大維修工程，與宏福苑屬同一承建商，引起居民憂慮。鄺議員向學生講述，作為當區區議員在事件中扮演角色；包括檢視及跟進整個維修工程情況，看看有沒有違規，以及擔任與居民、承建商、屋宇署等各持份者之間溝通橋樑，跟進事態發展，防止悲劇再發生。

東華三院辛亥年總理中學學生，向區議員鄺珉樀分享對社區問題的看法。（湯致遠攝）

學生其後將早前分組討論的社區議題，提出與鄺議員分享，並尋求他的想法。其中有學生關注校園附近有多個道路維修工程，認為會對民居及學校造成噪音，鄺議員建議學生可以循環保署對工程的噪音管制條例、相關工程預計完工日期，以及有沒有遵守在指定時間開工等方向去搜集資料。

東華三院辛亥年總理中學學生，向區議員鄺珉樀分享對社區問題的看法。（湯致遠攝）

亦有學生向鄺議員提出，關注屯門區塞車情況嚴重。鄺議員稱，屯門區塞車問題源於區內大批市民需要往返市區，交通配套設施遠跟不上需求，他亦多次在交通運輸委員會會議上表達關注，他指出將跟進屯門南延綫等落成進度。

社區拍攝實戰及剪接教學

在導師引導下，學生將感興趣的社區議題或能產生共鳴的題材，透過思維導圖進行規劃，並進一步構思拍攝大綱。（湯致遠攝）

「校園導演培訓計劃」第二節有關社區拍攝實戰及剪接教學。導師會先教導學生基本拍攝運鏡方式、收音注意事項及後期製作包括配音等技巧，並根據第一節每組同學制定的方向去完善分鏡圖。之後帶領學生在校內進行拍攝。至於第三節則集中影片素材剪接技巧，學生需要講述拍攝相關議題理念，並由導師點評。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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