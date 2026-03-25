《香港01》學生資訊素養講座　中大學者拆解AI演算影響大眾的邏輯

人工智能的發展無遠弗屆，日常生活都與AI有關。有否想過當你刷IG短片，或在招聘網站投遞履歷時，背後都有一套看不見的演算法，正在默默地為你「打分」或「貼標籤」？《香港01》早前邀請到中文大學社會學系李勁華博士，到九龍塘學校（中學部）為學生舉行資訊素養講座，以社會科學方法深入探討AI的相關現象。李博士與其團隊近年致力開發多個學科為本的AI素養微學習單元，是次講座中分享的部分「行內人」觀點，正是團隊在開發過程中累積的經驗所得。



中文大學社會學系李勁華博士，到九龍塘學校（中學部）為學生舉行資訊素養講座，以社會科學方法深入探討AI的相關現象。（陳葦慈攝）

李博士（Dr. Kent Lee）於講座伊始便問學生︰「大家今早起床後，有沒有開過手機應用程式？」都市人機不離手，李博士指出，其實透過手機上各式的應用程式，大眾的生活早已受 AI 推薦系統（Recommendation System）制約。有別於傳統依賴訪談和問卷的研究方式，AI如今能直接透過分析大數據，在我們毫無察覺下作出分類與牽引。

AI會以演算法分類（Algorithmic Sorting），透過行為與背景資料自動劃分群體。例如Netflix推薦系統會為觀眾分類；招聘網站則透過履歷、甚至利用 AI 進行面部表情分析來篩選「理想員工」。除了分析個人，AI更擅長梳理人與人之間的連結。社交媒體便會進行網絡分析（Network Analysis），藉助AI即時處理巨量數據的能力，將社會關係量化。AI可根據WhatsApp的互動記錄畫出「關係地圖」，推斷出誰是掌握話語權的「中心節點」，不太活躍的發言者則為「邊緣節點」。這種將關係量化的技術，應用層面甚廣——，政府便曾於疫情期間，利用類似原理來追蹤確診者的接觸史，以阻斷傳播鏈。

李博士指出AI會以演算法分類（Algorithmic Sorting），透過行為與背景資料自動劃分群體。（陳葦慈攝）

李博士之後再深入淺出講解「協同過濾」（Collaborative Filtering）的原理，他以「人以群分，物以類聚」來作比喻。假設兩名同學之間的需求相似，AI就會把對方喜歡的產品推薦予另一人，連電影、劇集的喜好都能精準推送。李笑言，AI就像一個「心思細密的智能助手」，替人省去搜尋的時間，不過，要小心陷入「信息繭房」（Information Cocoons）及「過濾氣泡」（Filter Bubble），有機會變成只看到自己想看的內容，令視野變得狹窄。

李提到，學生近年遇上情緒問題時求助比例偏低，當中有人指可將AI作為24小時「情緒樹洞」。不過他提醒AI並非確切理解人類語言，它只是透過大型語言模型（LLM）中的三大核心Tokenization（詞元化）、Vectorization（向量化）與 Computation（神經網絡處理），將文字轉為數字ID並計算對話詞彙出現的概率。所以與AI進行情感諮詢會存在風險，畢竟AI缺乏同理心，亦無法處理危機，故不應視之為「醫生」。

此外，李博士又向同學介紹芝加哥大學開發的犯罪預測模型，它能將城市劃分成網格，並根據歷史數據規律，提前一周預測犯罪地點，準確率高達90%。而韓國也有類似系統，透過CCTV影像生成「犯罪預測熱力圖」，從而安排巡邏配置，準確率亦達82.8%。

儘管AI威力強大，李博士在講座尾聲，再次提醒同學們要警惕AI當中的演算法偏見。他表示︰「AI只是輔助工具，並非最終決策人，真正的意義在於人性的理性判斷。」

李博士列舉了一系列AI的效能後，再次提醒同學們要警惕AI當中的演算法偏見。（陳葦慈攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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