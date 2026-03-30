AI教學｜小學引入Vibe Coding降學生寫App門檻　肯學肯試定有作品

人工智能（AI）發展下，以 AI 輔助使用自然語言進行編程的 Vibe Coding 亦流行起來，使得完全不懂得編程語言的門外漢都能編寫程式。



樂善堂梁黃蕙芳紀念學校早前引入了 Vibe Coding教學生編程，校長許敏詩接受《香港01》訪問時表示，過去編程教育往往只有精英學生可以真正掌握技術，Vibe Coding 的出現，使得學生只要肯試、肯做、肯學、肯錯，就一定可以完成作品，體現教育的普及性及公平性。



鄭芷渝及黃靖宸是梁黃蕙芳紀念學校的小五學生，雖然接觸 Vibe Coding 只有短短兩、三個月，但已經分別製作出「AI 國寶守衛戰」及「AI 中華文化試身室」。他們亦直言 Vibe Coding 容易使用，功能更多，比之前使用的 App Inventor 好得多。



Vibe Coding消除學習編程門檻 助訓練邏輯思維

樂善堂梁黃惠芳紀念學校許敏詩校長。（湯致遠攝）

許敏詩校長回想十多年前推行編程教育時，學校參加先導計劃並安排老師到大學學習 App Inventor，以拖放方塊的視覺形式編程，「但係都係學得好辛苦」，「搞嚟搞去都搞唔掂，老師都學唔掂，何況小朋友？真係嗌哂救命」。她坦言，過去小學生難有實際落地的編程作品，「好尖子嘅小朋友先至可以做到」，而 Vibe Coding 就使得一般小學生也能做到，「嗰個（教育）普及性同公平性係真係體現得到」。

Vibe Coding 只需要輸入提示就完成編程，但不代表學生失去訓練邏輯思維的過程。STEAM 科組長楊錦鋒老師解釋，過程中學生仍然要思考程式結構，以至每個按鈕效果、跳轉頁面等，只是語言由複雜的編程語言改為熟悉的自然語言，邏輯思維訓練的反而更加直接。

大幅提高教學效率 教師角色變成高階思維教練

樂善堂梁黃惠芳紀念學校 STEAM 科組長楊錦鋒老師。（湯致遠攝）

Vibe Coding 的出現亦使得課堂進度更快。楊老師舉例，過去單是教學生 App Inventor 在程式版面加入數個按鈕或插入照片，已經要用上兩、三個小時，而且學生為每個按鈕編程時更需要以肉眼對準按鈕設定，幾乎沒有空間出錯難度甚高。

他又提到，過去使用 App Inventor 要花很多時間逐個學生指導及幫助學生除錯，最後學生有作品提交已經很好，能否落地應用已非重點。學生使用 Vibe Coding後，則能自行解決絕大部份程式錯誤，老師可以專注啟發學生思考，引導學生改善程式功能或用戶體驗等，使程式能夠實際應用。

學生大讚 數個月即掌握Vibe Coding技術兼有成品

左起樂善堂梁黃惠芳紀念學校視藝科組長張楚雯老師、課程發展主任蕭蕙欣老師、小五學生鄭芷渝及黃靖宸、校長許敏詩、STEAM 科組長楊錦鋒老師。（湯致遠攝）

小五生鄭芷渝直接點出以往使用 App Inventor 的挑戰，例如全英語介面、使用過程繁瑣、程式功能受限等，而Vibe Coding 「好似同朋友傾計咁」就能編程，過往面對的問題一掃而空，而且編程平台會主動提供提升程式功能的建議，使她喜出望外。

芷渝早前與另外 7 位同班同學設計了「AI 中華文化試身室」，在中文大學舉辦的「社區創變提案日」展出，並由芷渝以學校代表的身份參加 Bett Show 向外國專家進行匯報及展示。「試身室」遊戲除了透過問答與玩家分享少數民族小知識，更可以為用家即場拍攝照片，然後以人工智能生成用家穿上少數民族服裝的照片。

芷渝與同學最初使用 App Inventor 製作「試身室」，但發現平台並不容許跳轉至 Gemini 網頁，轉用 Vibe Coding 平台後則順利解決問題，她亦提到團隊花了不少時間確保生成出來的照片有一致性。

黃靖宸與同學製作遊戲「AI 國寶守衛戰」，玩家透過真人跳繩的方式，每跳一次就可以攻擊怪獸一次，遊戲畫面亦可以看到整個對戰過程。（湯致遠攝）

黃靖宸則與另外4位 STEAM 校隊同學以 Vibe Coding 製作遊戲「AI 國寶守衛戰」，並由靖宸以學校代表的身份遠赴英國參加 Bett Show 作匯報及講解。

玩家於遊戲中化身成象徵不同國寶的角色，例如瑤山鱷蜥、大熊貓、揚子鱷等，然後玩家需要跳繩控制角色攻擊威脅生態的怪獸。靖宸於介紹程式時，能夠流暢地說出遊戲會根據玩家選擇的難度調節怪物血量，以至是物聯網如何連結智能跳繩及程式，可見學生的思維即使跳過編程語言，同樣做到緊密細緻。

不強塞 AI 到課程之中 視藝科最易進行跨科合作

課程發展主任蕭蕙欣老師於介紹學校應用 AI 方針時指出，學校不會勉強將 AI 塞進各科，而是先檢視各科課程的教授內容，再按學生需要順勢加入 AI。她亦強調學校定位 AI 為輔助學習、減輕功課壓力的工具，而非讓學生走捷徑。例如學校中文科其中一項功課要求學生以成語完成劇本，然後繪畫一幅四格漫畫，現時學校容許學生以 AI 根據劇本生成漫畫，減輕功課量。

視藝科組長張楚雯老師就指，視藝科很多時候都會獲邀請進行跨學科學習，連結不同課題。以五年級視藝科設計「現代門神」為例，老師會預先告知學生，作品最後會用作生成短片，所以提交的完成品需要附上用於生成短片的文字提示。完成實體作品後，學生會將作品及文字提示帶到 STEAM 科，以 AI 將作品動起來。