校園天地｜AI 引領深度研學　羅桂祥中學走進杭州科技新脈搏

日前，香港管理專業協會羅桂祥中學一眾師生踏足「數碼之都」杭州進行研學。是次研學團創新地結合了人工智能研學夥伴「Professor E」，引領學生進行前所未有的深度反思。（內容由香港管理專業協會羅桂祥中學提供）



探秘科技先驅：親炙「六小龍」的創新火焰

杭州近年以驚人的速度崛起，其背後的驅動力離不開以「杭州六小龍」為代表的科技企業。在展示六小龍前沿技術成果的文三未來科技體驗中心，師生們親眼見證了宇樹科技四足機械人的舞蹈表演、雲深處科技機器狗的高精度巡邏，更即場與DeepSeek 的AI大模型進行遊戲互動。當學生目睹遊戲科學的《黑神話：悟空》3A遊戲技術、強腦科技的智能義肢設備、群核科技的智能空間設計時，也無不發出讚嘆。有學生在參訪後表示：「科技已經像空氣一樣滲透到生活每個角落，這次參訪啟發了我思考科技如何服務於人。」

學生從「六小龍」的最前沿科技體驗到科技正在深刻地重塑我們的生活與未來。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

走進巨擘殿堂：與頂尖科企的零距離接觸

除了「六小龍」所代表的新銳力量，研學團亦安排學生參訪了聲名顯赫的科技巨頭。在阿里巴巴總部，學生們了解到這家全球領先的電商平台是如何從一個小小的公寓走向世界。這次研學更特別安排了與阿里巴巴的高層進行深度交流，學生們從中學習到如何從零開始進行數字化營銷、流量轉化及客戶關係管理。

學生在阿里總部的開放式辦公空間感受到這家科技巨頭鼓勵創新與失敗的獨特氛圍。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

阿里高層引用馬雲金句：「夢想還是要有的，萬一實現了呢？」，在交流時鼓勵年青人一定要勇敢追夢。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

遊走Tech Walk最新地標：全面認識中國創科生態

這次研學另一個特色，是帶領學生來一次真正的Tech Walk(科技遊)。師生們參觀了浙江大學機器人夢工廠(去年10月正式開放)，這裡展示了中國在人工智能與自動化領域的頂尖研發實力。最讓學生興奮的，莫過於是在「幸福e食堂機器人餐廳」(本年1月開始營業)的用餐體驗。從點餐、炒菜到送餐，全程由機器人完成。此外，在網紅經紀公司構美的抖音直播孵化基地，學生們亦了解到一個短視頻背後，結合創意與市場洞察的複雜關係。

幸福e食堂機器人餐廳是杭州未來社區建設中的一個標誌性場景，是一個結合人工智能與自動化烹飪的創新案例。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

AI 隨團啟思：Professor E 引領研學革命

學生在這次研學中，亦應用了由香港科技大學團隊研發的人工智能研學夥伴Professor E。這個工具猶如一位全天候的隨團老師，徹底改變了傳統的學習反思模式。老師們預先設定一些引導性的問題指令，學生繼而透過手機與 Professor E 進行一對一的私密對話。透過此AI工具，可以清晰地看到學生的思想軌跡，讓老師們更精準地在行程中給予指導。

行萬里路，思萬里路。是次杭州研學團，不僅是一次地理上的跨越，更是一場思維上的啟蒙。學生學會如何將被動觀察轉化為主動思考，並將單一遊歷體驗昇華為一場深刻的個人化學習之旅！

構美是杭州電商生態中非常具代表性的企業，學生們在其抖音直播孵化基地一嘗直播帶貨及扮演網紅的滋味。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

（內容由香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

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