AI教育共享｜推動人工智能科技賦能教學

文：香港津貼中學議會、路德會西門英才中學梁璇筠老師

路德會西門英才中學近年積極推動人工智能 (AI) 於教學上的應用，致力培養學生的創意思維與數位公民素養。學校透過多方面的AI教學實踐，例如設計教材與課程，混入人工智能的教學法，以及評估等，讓學生在學習過程中同時提升語文理解、資訊科技素養。



人工智能助手。（作者提供）

實時翻譯-認識資訊，暢通無阻

就以課堂教學為例，教師運用AI技術為外語影片加入即時粵語畫普通話配音。教師首先準備好需要播放的教學片段，由於影片原語言及英語字幕有時令語文能力較弱的同學難以跟上學習進度，AI生成的粵語配音便可以有效協助學生理解有關內容。例如，資訊科技課堂播放一段訪問瑞典著名遊戲創辦人的影片，利用人工智能技術，能即時配上自然流暢的粵語旁白，使學生即使不諳外語，也能了解創業者的經驗與理念，打破語言隔閡。任教資訊科技科的温舜雄老師表示︰「 在過去的教學中通常會是老師歸納這些外國教材內容然後施教，這樣學生接收資訊時是形式比較單一的，但是現在透過人工智能科技即時轉譯教學片段中的語言，這樣能夠給學生一種實時感， 不用害怕因為不懂有關語言而阻礙了學習，反而可以得到最快又新的資訊。」

課上運用即時翻譯人工智能程式。（作者提供）

當然，實時翻譯軟件也能讓老師和學生接觸大量原本難以閱讀的國際新聞、其他國家的學術網站、圖書館網站等等，這樣對建立學生宏觀視野有很大幫助。此外，在經濟、生物、公民與社會科等等，教師建議有關的外國網站片段作為延伸教學資源，師鼓勵學生自主學習，實時翻譯的人工智能有助同學初步掌握有關科目的語境，以及有關課題的最新發展甚或培養仁愛、同理心的價值觀，促進跨文化的理解。

討論AI簡報，集思廣益。（作者提供）

另外，本年度學校以「關愛」為主題，資訊與通訊科技科把AI融入簡報製作學習活動。同學學習運用提示詞 (Prompts) 生成具內容深度的簡報，例如探討「如何在家中表達關愛」或「如何在校園實踐關愛」等主題。由於AI生成內容具有隨機特性，老師便與學生一起討論有關簡報成品，從中學習資料的配置、設計與關鍵概念。課堂上，同學除培養創意與表達能力外，也深化對關愛主題的理解。