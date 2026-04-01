AI教育共享｜AI助力順逆成長：共築勵志演說　展現女性力量

文：香港津貼中學議會、九龍真光中學何樂彤老師

本學年九龍真光中學以「順逆成長，展翅飛翔」為價值觀周年主題，積極推動AI賦能教學，為學生打造創新學習體驗。英文科積極回應，精心設計AI輔助教學活動，藉知名女性英雄故事，助力中二學生塑造積極心態，實現語文、品德與AI輔助教育的有機融合，為學生全面發展注入新動力。

具體施教過程中，活動分階段循序推進，務求讓學生在探索與實踐中獲得深度學習體驗。



學生以AI輸出的多模態文本 (multimodal text) 研究成果－資訊圖及網站。

活動初始，教師簡要介紹傑出女性人物故事。隨後學生利用AI工具搜集資料，教師積極引導其對資訊進行篩查驗證，培養學生求真精神。接著，學生開展多模態文本（multimodal text）創作，當中作品形式多樣，涵蓋資訊圖、網站、短片等，藉此加深學生對女性人物的理解。

英文科組AI詞彙工具網站。（作者提供）

學生以AI輸出的多模態文本 (multimodal text) 研究成果－資訊圖及網站。（作者提供）

課堂進入「共築勵志演說」環節，學生借助英文科自主研發的AI詞彙工具優化表達，深入學習演講獨特特徵。核心活動環節，學生先展示精心製作的研究成果，再草擬演講引言、創作智慧格言並即時演繹，全方位練習演講技巧。這一過程讓學生對演講有更深刻的認識與實踐。

課堂結合同儕觀察與AI即時回饋，比較「人機回饋是否一致」。（作者提供）

課堂另一大亮點是同儕觀察與AI即時回饋機制的結合。同學運用學習框架評估演講者的內容與風格，同時借助AI工具現場進行語音轉錄，生成針對內容與表達的專業回饋。全班同學即時對比「人機回饋是否一致」，親身體驗人機互補優勢，學會與AI協同合作，實現更全面、精準的評估，提升批判性思維與評估能力。

課後作業延續AI應用，學生修訂演講草稿，並在家使用AI支援平台錄製短片，即時獲得回饋。這一設計讓AI貫穿課堂內外，成為學生思考與學習的得力助手。

在學校與英文科積極推動下，活動賦能學生自主探究與個性化成長。AI在整個課堂中扮演不同角色，既是資料搜集的輔助工具，也是表達優化的智慧夥伴，更是即時回饋的精準導師，全方位助力學生實現知識獲取、技能提升與素養培育。從研究到創作再到演講，學生全程主導學習，參與感與成就感滿滿，同時掌握AI技術應用，真正實現順逆成長，展翅飛翔。