英基幼稚園賄賂案　再有兩女被告准保釋等候上訴　合計5人獲保釋

英基烏溪沙國際幼稚園家長涉行賄行政主任林珍妮插隊入學案，14名罪成家長等人早前就定罪和判刑提上訴，並有3名被告早前已獲准保釋，今(20日)再有兩名家長到高等法院申請保釋等候上訴，法官楊家雄准2人各以10萬元保釋，期間不得離港和每周到警署報到一次。



兩名申保釋上訴人分別囚11及9個月

今日提出保釋申請的兩名女上訴人：江靜雯和黃美雪，同被裁定1項串謀代理人接受利益罪成，江另被裁定1項煽惑代理人索取利益罪成，江靜雯被判囚11個月，黃美雪則被判囚9個月。

兩名女上訴人江靜雯和黃美雪今在高等法院申請保釋獲准。(黃浩謙攝)

英基國際幼稚園（烏溪沙）曾爆出家長賄賂行政主任案，14名家長等人被裁定行賄罪成，被判囚8至14月，校內的時任行政主任林珍妮亦被囚25個月。（資料圖片）

兩人均准以10萬元保釋外出

高等法院法官楊家雄今批准兩人各以10萬元保釋外出，其他保釋條件包括不可離港、每星期到警署報到一次，和需依期出席法庭聆訊。

同案3被告早前已獲准保釋

此外，同案家長馬賢文、朱霜叶，以及任中間人的商人蕭裕邦，早前亦獲法官楊家雄批准上訴期間獲得保釋。馬及蕭須各交出保釋金10萬元，朱則須交出保釋金45萬元，三人另須遵守不可離港等保釋條件。

案件編號：CACC129/2026