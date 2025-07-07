IB放榜｜英基誕15狀元　11人計劃留港讀醫　有狀元盼為港出一份力

國際文憑大學預科課程（IBDP）日前放榜，英基學校協會旗下7間中學今屆共誕15位45滿分狀元，當中有11位計劃留港升讀醫科，有兩人計劃或有意向到美國等地修讀電子工程或計算機科學，而所有狀元都打算畢業後留港發展。有狀元稱，香港醫生人手比較不足，作為土生土長港人，希望為香港出一份力。



英基學校協會旗下7間中學今年有15位IB滿分狀元。（吳焜曜攝）

計劃留港修讀醫科的黃心妍稱，父母均從事醫療行業，她對於能取得45分佳績感驚訝，因以往成績屬「中游」，到預備考試時才發力，「其實我都係IB嗰陣時先開始努力」，形容父母也難以自信。

她說，修讀IB課程前，很多同學到海外升學，之後認識一群新朋友，有16、17人。她形容這群朋友讀書佳，從他們身上學習到讀書方法，令自己成績有進步。她指，好友樂意解答她學業疑難，不會互相比拼成績，「大家都好supportive（支持）」。

黃心妍說認識新朋友後成績變好，因為大家都不太計較。（吳焜曜攝）

擬留港行醫：我喺呢度大，我就好鍾意呢度嘅環境啦

她提到小時候飼養很多寵物，例如貓、龜和魚，有興趣報讀城大獸醫學，不過沒有被取錄，海外獸醫課程學費和生活成本高，考慮在港升學有獎學金資助，決定留港升學。她說，對人體方面知識也感興趣，所以有意選讀醫科，未決定讀中大或港大。

至於會否留在香港工作，她說「首先我喺呢度大，我就好鍾意呢度嘅環境啦」。她認為香港醫生人手比例較外國少很多，認為應為香港出一份力。