英基主任收64萬助家長子女入學　控方稱申歸還令　款項歸誰起爭議

英基國際幼稚園（烏溪沙）前行政主任林珍妮，承認收取多名家長64萬元，以助他們的子女插隊以獲得取錄。林認罪後指證眾家長，令12人入獄8至14月。林今(16日)到區域法院作求情，控方稱會要求林交出64萬賄款，惟誰該取得這款項，一度引起控辯雙方爭議，控方認為應由政府充公，辯方卻指應由英基取得，控方索取法律意見後，指有關款項應交予英基，惟辯方亦指，相信林無力償還。法官把林還押，並把案押後至下周一(20日)判刑。



早前因賄賂林而被定罪的11名家長和1名中間人，已就定罪和刑期提上訴。控方亦透露，亦有部份涉案家長已潛逃而未遭起訴。



女被告林珍妮（54歲）承認4項代理人接受利益及5項串謀使代理人收受利益罪，餘下代理人索取利益等4罪獲存檔法庭。案發於2018年9月至2021年8月。辯方向法庭呈上書面陳詞，並建議林的整體刑期應為4年。暫委法官陳慧敏指，本案除了涉及賄款64萬元，亦要考慮對社會的影響。

英基前行政主任林珍妮(右)。(盧翊銘攝)

辯方指英基應獲款項 但指被告已無力還

控方亦透露會申請歸還令，但控辯雙方卻一度就誰應得到這些賠償而起爭議，控方指賄款應歸還政府，辯方卻指據案例，英基才是應得賠償的一方。但辯方亦明言，林已沒工作一段時間，她並沒能力賠償。控方索取律政司意見後，指英基可獲涉案64萬元。

有家長把現金及蘋果批放快餐店該林取走

案情指，林珍妮2011年入職英基任行政人員，案發時處理幼兒班入學申請。案發時，有家長的女兒面試後被列入輪候名單，當時有101人的優先取錄次序高於其女兒。該家長向林查詢申請進度並要求提供學位。林表示可收取2萬元助安排學位，家長同意。家長在女兒獲取錄後，將一袋現金及一個蘋果批放在快餐店待林取。

之後多名家長付林2至10萬元

另一事件涉及有家長遲交入學申請，林收取10萬元後，安排其子打尖212人。至於其餘家長，則被索取2至10萬元，助他們的子女獲得面試機會及學位等。有家長曾問林安排是否安全，林稱只要家長不告訴他人便安全。校方於2021年發現林處理的部分入學申請違反取錄政策，將林解僱。林同年4月被捕，警誡下承認受賄助安排學位。

案件編號：DCCC 703/2022, DCCC 603/2023（合併）