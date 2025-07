IB放榜｜英基狀元報讀美國大學　擔心留學生政策　已另報後備課程

國際文憑大學預科課程(IBDP)放榜,英基學校轄下7間中學合共誕生15名狀元(45分滿分)、27名榜眼(獲44分)。美國特朗普(Donald Trump)政府早前禁止哈佛大學招收國際學生,又推出加強審查中國內地與香港的學生簽證申請等一系列針對留學生的措施。



有計劃赴美的狀元表示擔心,故已報讀香港科技大學課程作為後備方案;但另一位有計劃赴美的狀元則認為現時情況仍不算太差,笑言「I guess we will cross that bridge when we get to it(我猜當我們到達那座橋時,我們會跨過它)」。



45分狀元袁質衡(David),現有3個升學計劃,其中之一是到加州大學柏克萊分校修讀電機工程與計算機科學學士課程。美國特朗普(Donald Trump)政府早前禁止哈佛大學招收國際學生,又加強審查中國內地與香港的學生簽證申請,他稱無礙他選擇到美國升學,「I guess we will cross that bridge when we get to it(我猜當我們到達那座橋時,我們會跨過它)」,又認為現時的狀況仍不算太差。他續說,考慮到美國升學皆因柏克萊分校鄰近矽谷,認為在工程學系方面具有更好的學習環境。

袁質衡說,其父親是電機工程學教授,笑言父親從小便已讓他學習數學(Brought me up around mathematics)。他憶述,其中一個最喜歡的童年回憶便是爸爸購買給他購買的骨牌組(domino set),他會將嘗試將骨牌上的數字從1到100按順序排序,然後再按倍數排序(It had all the number from 1 to 100 on dominoes and it was really small and I would try to order them in sequence and then by multiples )。

袁質衡表示,暫計劃畢業後回港工作,他認為香港是一個好地方、交通方便,他舉例指曾到英國劍橋大學面試,認為當地的交通是個惡夢。對於香港的科技發展,他持樂觀態度,認為香港政府相當鼓勵科技發展。

另一位狀元洪文熙(Isaac)則打算到位於美國的喬治亞理工學院,修讀計算機科學學士課程。對於美國特朗普(Donald Trump)政府早前禁止哈佛大學招收國際學生等一系列針對留學生的舉措,他表示感到有少許擔心,故已報讀科大的量化金融學(quantitative finance )作為後備方案。他認為美國在計算機科學方面的資源較香港好,故即使如此仍想到美國讀書。

洪文熙說,畢業後會回港幫助香港發展科技,「我覺得第一步就係幫香港個workfore,學習新嘅技能,全部都識用AI。」他又稱,香港有很多發展機會,如可申請數碼港的Start-up funding(初創基金),創立自己的公司(start up)。

