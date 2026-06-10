SEN學生學習平台RainbowSky　引入AI分析助教師掌握學生學習需要

教育局正積極推動特殊教育與融合教育數字化轉型，由優質教育基金撥款2,500萬元資助、三水同鄉會建校基金會統籌的「教得精 學得準」計劃昨日（9日）舉行成果發布會，推出專為有特殊教育需要（SEN）學生而設的一站式電子學習平台「RainbowSky」。該平台結合人工智能（AI）及大數據分析技術，協助教師掌握學生學習表現和提供更具針對性的教學支援，並將於新學年開放予全港學校訂閱使用。



運用大數據「教得精 學得準」計劃舉行成果發布會。(三水同鄉會劉本章學校提供圖片)

RainbowSky平台目前已建立超過600本互動電子書及600份電子練習，涵蓋中文、英文、數學、科學、人文、資訊及通訊科技、音樂、公民教育及實用溝通等學科內容，同時設有多款語文學習遊戲，包括24個英文學習遊戲及10個中文主題遊戲，透過互動方式提升學生學習興趣。

平台最大特色之一是引入AI學習支援功能，學生可透過文字或語音方式向系統提問，即時獲得回應及學習指引。系統亦會提供建議關鍵字及提問方向，協助語言能力較弱或表達困難的學生克服學習障礙，提升自主學習能力。除了支援學生學習外，平台亦加入大數據分析功能。系統運用題項反應理論（IRT）分析學生作答表現，為題目難度及學生能力建立模型，讓教師更準確掌握學生學習進度及理解程度。教師除可查閱個別學生的表現數據外，亦可識別因粗心出錯或猜測答中的情況，從而調整教學策略。

教師反映平台有助提升學生課堂參與度

計劃團隊表示，過去三年間共有10間先導學校參與試用，包括6間特殊學校及4間小學，涉及逾100名教師及1,300名學生，累計使用超過8,000人次。教師普遍反映平台有助提升學生課堂參與度及學習動機，尤其對有讀寫障礙及智障的學生成效較為明顯。

此外，香港教育大學特殊需要與融合教育研究所及數據分析與評估研究中心受委託進行獨立評鑑，結果顯示平台電子教材在內容設計、多媒體運用及AI應用等方面均達高水平，整體評價為高質素教材。

項目團隊表示，隨着AI及大數據技術日趨成熟，未來期望透過數據分析更精準掌握SEN學生的學習需要，進一步實現「教得精、學得準」的理念，並推動本港特殊教育及融合教育邁向數碼轉型新階段。