保良局ONE23舞團成立五周年　百名學生全港快閃演出推廣關愛價值

撰文：冼念書
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保良局於2021年成立全港首個跨校、跨年齡、跨障礙的共融舞團「ONE23舞團」，透過舞蹈實踐共融及關愛精神。適逢舞團成立五周年，保良局將舉行快閃舞蹈活動，近百名團員走訪全港五個地點演出，冀把共融及關愛訊息帶入社區，並配合教育局近年推動的價值觀教育。

「保良局ONE23舞團」成立五周年。(保良局提供圖片)

保良局首次策劃「全城放閃」快閃活動，團員分別於保良局總部、中環碼頭、尖沙咀香港文化中心、觀塘海濱花園及保良局姚連生中學五個地點演出，而這五個場地亦象徵舞團成立五周年。

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保良局表示，ONE23舞團成立至今已由最初數十人發展至近百名成員，團員來自轄下24間屬校，涵蓋不同年齡及不同教育需要學生，透過共同排練及演出促進彼此交流。過去五年間，舞團的演出舞台不斷擴展，由校園走向大型公開活動，包括曾於中環街市及香港大球場等場地演出，亦曾前往粵港澳大灣區與內地中學交流。

活動首站邀請教育局副秘書長劉穎賢擔任主禮嘉賓，與保良局董事會成員、合作伙伴、校長及師生一同欣賞演出。保良局主席譚毓楨表示，感謝教育局及教師多年來支持及培育學生成長，形容每位學生就好像獨一無二的星星般耀眼，而當不同背景的學生攜手站上舞台時，他們展現出來的光芒就更璀璨奪目。

活動邀得教育局副秘書長劉穎賢擔任主禮嘉賓。(保良局提供圖片)

劉穎賢則肯定保良局多年來推動共融教育及價值觀教育的工作，認為機構透過多元活動把共融理念融入校園生活，並鼓勵舞團成員繼續以愛與勇氣感染身邊的人，向社區傳遞正能量。

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